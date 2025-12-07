'Hoje vou tomar um vinho', diz técnico do Internacional

Abel Braga apresentava outro ânimo após o Internacional se salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino na rodada decisiva da competição, na tarde deste domingo (7), o técnico que veio para as duas últimas partidas estava aliviado, a ponto de dizer que "hoje eu tomaria um vinho" para comemorar a permanência do Colorado na Séria A.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Aliviado. Essa é a palavra que descreve o semblante de Abel Braga após ele conseguir cumprir o objetivo que teve ao retornar ao Inter mesmo estando aposentado. Contratado para duas partidas, ele obteve 50% de aproveitamento, o que, com os resultados paralelos, foi suficiente para manter o time na Série A.

E foi assim, aliviado, que ele começou a responder as perguntas, a primeira, mais uma vez, do por que resolveu sair da aposentadoria para ajudar o Inter:

continua após a publicidade

– Minha própria esposa falou que eu estava tomando uma atitude maluca. Mas eu vim porque eu confiava no time, eu acreditava no time, principalmente pelo primeiro tempo que vi contra o Santos. Eu não podia dizer não.

'Não fiz nada sozinho'

Depois, acrescentou:

– Mas também não fiz nada sozinho. Acreditei no grupo. Acreditei porque, pouco se falou, mas nosso goleiro jogou três ou quatro jogos sem condições. Isso é uma atitude de bravura.

continua após a publicidade

E falou sobre o futuro do clube:

– Acho que fica um legado de que não podemos nem pensar em admitir que o Internacional volte a viver um momento como esse.

'Hoje vou tomar um vinho'

Ao tratar da importância do resultado deste domingo, Abelão equiparou à conquista do Mundial de Clubes, em 2006.

– Esse momento para mim foi mais importante do que o Mundial. Nós não éramos favoritos lá. Se fossemos vices lá, estaríamos contentes. Mas, hoje eu sei a dor. Eu sei o que o colorado estava sentindo. Eu vi as pessoas ao meu redor sendo ameaçadas. Isso me dava mais condição de querer buscar superar isso.

Comentou sobre uma possível homenagem, como uma estátua:

– Já recebi na minha vida algo muito importante, que é o campo do Fluminense. Mas não é comigo. A vida vai seguir. Só sei que hoje vou tomar um vinho caro, comer uma carne... Eu não sou pão duro não, mas hoje vou gastar.