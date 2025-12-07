menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

'Hoje vou tomar um vinho', diz técnico do Internacional

Abel Braga falou aliviado após a permanência do Colorado na Série A

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 07/12/2025
20:28
Abel Braga, técnico do Internacinal
imagem cameraAbel Braga na partida contra o Bragantino (FOTO: EDU ANDRADE/Fatopress)
Abel Braga apresentava outro ânimo após o Internacional se salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino na rodada decisiva da competição, na tarde deste domingo (7), o técnico que veio para as duas últimas partidas estava aliviado, a ponto de dizer que "hoje eu tomaria um vinho" para comemorar a permanência do Colorado na Séria A.

Aliviado. Essa é a palavra que descreve o semblante de Abel Braga após ele conseguir cumprir o objetivo que teve ao retornar ao Inter mesmo estando aposentado. Contratado para duas partidas, ele obteve 50% de aproveitamento, o que, com os resultados paralelos, foi suficiente para manter o time na Série A.

E foi assim, aliviado, que ele começou a responder as perguntas, a primeira, mais uma vez, do por que resolveu sair da aposentadoria para ajudar o Inter: 

– Minha própria esposa falou que eu estava tomando uma atitude maluca. Mas eu vim porque eu confiava no time, eu acreditava no time, principalmente pelo primeiro tempo que vi contra o Santos. Eu não podia dizer não.

'Não fiz nada sozinho'

Depois, acrescentou:

– Mas também não fiz nada sozinho. Acreditei no grupo. Acreditei porque, pouco se falou, mas nosso goleiro jogou três ou quatro jogos sem condições. Isso é uma atitude de bravura.

E falou sobre o futuro do clube:

– Acho que fica um legado de que não podemos nem pensar em admitir que o Internacional volte a viver um momento como esse.

'Hoje vou tomar um vinho'

Ao tratar da importância do resultado deste domingo, Abelão equiparou à conquista do Mundial de Clubes, em 2006.

– Esse momento para mim foi mais importante do que o Mundial. Nós não éramos favoritos lá. Se fossemos vices lá, estaríamos contentes. Mas, hoje eu sei a dor. Eu sei o que o colorado estava sentindo. Eu vi as pessoas ao meu redor sendo ameaçadas. Isso me dava mais condição de querer buscar superar isso.

Comentou sobre uma possível homenagem, como uma estátua:

– Já recebi na minha vida algo muito importante, que é o campo do Fluminense. Mas não é comigo. A vida vai seguir. Só sei que hoje vou tomar um vinho caro, comer uma carne... Eu não sou pão duro não, mas hoje vou gastar.

Abel Braga, técnico do Internacional, vai até a torcida (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

