Chuvas adiam partidas no Rio Grande do Sul

13 meses depois da histórica tragédia climática que assolou o estado, o Rio Grande do Sul volta a sofrer com as fortes chuvas. Alagamentos em estádios do interior forçaram o adiamento de duas partidas da 8ª rodada da Série A-2 do Campeonato Gaúcho, a popular Divisão de Acesso.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O jogo entre Lajeadense e Brasil de Farroupilha, que aconteceria domingo (22), às 15h, na Arena Alviazul, foi transferido para terça-feira (24), às 19h30min. Uma das cidades mais afetadas nas enchentes de 2024, Lajeado volta a sofrer com a cheia do Rio Taquari, que atingiu 22,65 metros na manhã desta quinta-feira (19), conforme a Agência Nacional de Águas (ANA) — a cota de inundação é de 19 metros.

Da mesma forma, a partida entre Santa Cruz e Real, marcada inicialmente para domingo (22), às 15h, no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul, foi adiada para terça-feira (24), às 19h. Em contato com o Lance!, Tiago Rech, presidente do Galo Carijó, manifestou a intenção de promover ingresso solidário — quem levar doação para os desabrigados pela enchente terá direito à meia-entrada.

continua após a publicidade

Estádio dos Plátanos, do Santa Cruz. (Foto: Divulgação/FC Santa Cruz)

Campeonatos de base tiveram rodadas completas adiadas

Além desses dois jogos da Divisão de Acesso, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) também adiou a rodada dos campeonatos de base. A 7ª rodada do Gauchão Sub-15, marcada para esta quinta-feira (19), e a primeira rodada do Gauchão Sub-17 Série A-2 e Gauchão Feminino Sub-20, que aconteceriam no próximo sábado (21), foram adiadas para dia 28.

As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a última segunda-feira (16) deixaram dois mortos e um desaparecido. 2,6 mil pessoas estão fora de casa, conforme a última atualização da Defesa Civil do estado, na tarde de quarta-feira (18).