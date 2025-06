Chuvas suspendem torneios de base. Segundona aguarda decisão

Parece déjá vu. O Rio Grande do Sul enfrenta desde segunda-feira (16) chuvas intensas e o pesadelo da enchente de 2024 voltar a assustar boa parte da população gaúcha. Desde que as precipitações começaram, já choveu 300mm em algumas regiões. O volume é mais do que a média do mês de junho. E o futebol não está apartado desse cenário, o que levou a FGF a suspender torneios das categorias de base. A Segundona aguarda decisão.

Com rodada apenas no final de semana, os clubes que disputam a Segundona já pedem adiamento das partidas. Nesta quarta-feira (18), os gramados os estádios do Santa Cruz e do Lajeadense não têm nenhuma condição de jogo.

Rios e arroios sobem em toas as regiões

O cenário em todo o Estado é preocupante. Rio e arroios transbordam em todas as regiões. Algumas cidades já enfrentam cheias. A previsão, até o final de semana, é de 450mm de precipitações – em 2024, em oito dias, choveu 444mm.

Na manhã desta quinta, mais de 1,3 mil pessoas estavam desalojadas e mais de mil já estavam em abrigos. A Defesa Civil havia confirmado dois óbitos e um desaparecido. Mais de 51 municípios haviam notificado problemas diversos.

Jogos das bases adiados

Entre elas estão Lajeado e Santa Cruz do Sul , cidades com clubes que disputam a Segunda Divisão do Gauchão. O Lajeadense e o Santa Cruz informaram que seus estádios não têm condições de jogo. Nem mesmo para o final de semana, até porque a previsão é de mais chuva.

Tiago Rech, presidente do Galo, disse que além do alagamento do gramado, por conta do acumulado de água, a situação é tranquila na região do estádio dos Eucaliptos. Tanto que o Santa Cruz planeja ações de solidariedade.

– Vamos fazer ingresso solidário no próximo jogo. Quem levar uma doação para os desabrigados pagará o valor da meia-entrada – antecipou Rech.

Procurada, a Federação Gaúcha não divulgou nenhuma informação oficial quanto aos jogos do final de semana. Em seu site, porém, publicou matéria comunicando o adiamento das rodadas do Gauchão Sub-15 e Sub-17 A2 masculino e do Feminino Sub-20. Os confrontos destas competições foram transferidos para o próximo dia 28.