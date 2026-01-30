Estreia no Brasileiro liga sinal de alerta no Internacional

A estreia no Campeonato Brasileiro ligou sinal de alerta nos bastidores do Internacional. A derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, na noite de quarta-feira (28), no estádio Beira-Rio, mostrou que a intensidade apresentada pelo time de Paulo Pezzolano cobrou seu preço. E, devido à tabela que o Colorado tem pela frente, as prioridades podem ser revistas. Inclusive com uso de time alternativo na reta final do Campeonato Gaúcho.

Com os resultados parciais da primeira rodada do Brasileirão, o Alvirrubro figura em 17º, à frente de Coritiba, Santos e Remo e atrás de Flamengo, Grêmio e Corinthians, que perderam por 2 a 1.

Sinal de alerta ligado

A euforia pela atuação e pela vitória no Gre-Nal 449, no domingo (25), durou apenas três dias. Bem que o técnico uruguaio havia avisado, como lembrou na coletiva após perder para o Furacão:

– Todos sabemos que depois de ganhar um clássico, um jogo muito intenso, em que se deixa mais do que pode, o time vai sentir um pouco. Falamos que ia ser um ano duro. Falei quando ganhamos – lembrou.

Mesmo assim, o resultado adverso na primeira rodada do Brasileirão ligou o sinal de alerta nos bastidores do Beira-Rio. Da direção à comissão técnica. Principalmente porque a largada do Inter na competição não é nada fácil, tendo na sequência Flamengo, Palmeiras, Remo, com direito a cruzar o Brasil até Belém, e Atlético-MG.

No meio, ainda tem a última partida da fase de grupos do Gauchão e as etapas decisivas do Estadual – o duelo com o Galo será após a decisão do Estadual. Ou seja, pegará três dos postulantes do título nacional e encarará uma viagem longa precisando decidir se a prioridade seguirá sendo o Brasileiro, como planejado, ou a disputa do título gaúcho. Nas palavras de Pezzolano:

– A prioridade é jogo a jogo. É sempre o próximo jogo.

Revisão das prioridades?

Isso dependerá, porém, de algumas variáveis. Segundo fontes ouvidas pelo Lance!, a definição do elenco para o próximo jogo sempre dependerá de avaliações médicas e do nível de recuperação de cada atleta.

Como o confronto com o Caxias é no sábado (31), haveria tempo para a utilização de nomes importantes. O certo é que o treinador estará na casamata do Centenário. O restante da competição local ainda é uma incógnita, dependendo dos resultados contra o Rubro-Negro e o Verdão.

A análise, em alguns círculos do futebol colorado, é de que a taça do Gauchão é a possível de ser conquistada no ano. Por isso, a aposta ficaria em usar força máxima na reta final da competição. Outros defendem que a prioridade seja o Brasileirão, para não repetir 2025 e, de quebra, lutar por uma vaga na Sul-Americana ou na Libertadores.