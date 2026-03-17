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Santos x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Os dois times se enfrentaram pela última vez no dia 24 de novembro de 2025

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Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 17/03/2026
21:53
Atualizado há 2 minutos
onde assistir
imagem cameraSantos recebe o Internacional nesta quarta-feira (18), na Vila Belmiro (Foto: Divulgação/ Santos FC)
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O Santos encara o Internacional nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para a partida seguem à venda no site do Sócio Rei.

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O Peixe busca a segunda vitória na competição e ocupa a 14ª colocação, com seis pontos. Já o Colorado é o lanterna da tabela, com dois pontos, e ainda não venceu na competição.

Ficha do jogo

Santos-escudo-onde-assistir
SAN
Internacional-escudo-onde-assistir
INT
7ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Quarta-feira, dia 18 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)
Árbitro
Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)
Var
Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Onde assistir

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Elenco do Santos finaliza treino no CT Rei Pelé em preparação para duelo contra o Internacional. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Elenco do Santos finaliza treino no CT Rei Pelé em preparação para duelo contra o Internacional. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Como chegam os dois times?

O Santos deve manter a formação com três zagueiros utilizada na última partida, no empate por 1 a 1 diante do Corinthians, na Vila Belmiro. O zagueiro Luan Peres está suspenso e será desfalque. Já Lucas Veríssimo, apresentado nesta segunda-feira (17), pode fazer sua estreia com a camisa do Peixe. Ele foi relacionado para o clássico, mas não saiu do banco de reservas.

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O lateral-esquerdo Vinícius Lira será desfalque após ser constatada a ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Ele deve passar por cirurgia nos próximos dias. O jogador havia sido convocado pela Seleção Brasileira Sub-20.

O meio-campista Gabriel Bontempo sofreu uma contratura lombar no clássico e será reavaliado até a véspera do duelo contra o Colorado. O técnico Juan Pablo Vojvoda retorna de suspensão e volta a comandar a equipe à beira do gramado.

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Já o Internacional terá um desfalque de última hora: o atacante Kayky, que sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda, está fora dos próximos compromissos. Além dele, o volante Benjamin segue em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa. Outro desfalque é o volante Paulinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o técnico Paulo Pezzolano volta a comandar a equipe após cumprir suspensão na última rodada, contra o Bahia.

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva e Neymar; Barreal, Rony e Gabriel.

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Ronaldo, Bruno Gomes, Bernabei e Alan Patrick; Carbonero e Borré.

Ficha Técnica:

SANTOS X INTERNACIONAL - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲Quarta-feira, dia 18 de março de 2026
📍Estádio: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)
Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: TV Globo, Ge TV e Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)
📟 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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