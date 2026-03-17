Santos x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

O Santos encara o Internacional nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para a partida seguem à venda no site do Sócio Rei.

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O Peixe busca a segunda vitória na competição e ocupa a 14ª colocação, com seis pontos. Já o Colorado é o lanterna da tabela, com dois pontos, e ainda não venceu na competição.

Ficha do jogo SAN INT 7ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Quarta-feira, dia 18 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP) Árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES) Var Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) Onde assistir

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Elenco do Santos finaliza treino no CT Rei Pelé em preparação para duelo contra o Internacional. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Como chegam os dois times?

O Santos deve manter a formação com três zagueiros utilizada na última partida, no empate por 1 a 1 diante do Corinthians, na Vila Belmiro. O zagueiro Luan Peres está suspenso e será desfalque. Já Lucas Veríssimo, apresentado nesta segunda-feira (17), pode fazer sua estreia com a camisa do Peixe. Ele foi relacionado para o clássico, mas não saiu do banco de reservas.

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O lateral-esquerdo Vinícius Lira será desfalque após ser constatada a ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Ele deve passar por cirurgia nos próximos dias. O jogador havia sido convocado pela Seleção Brasileira Sub-20.

O meio-campista Gabriel Bontempo sofreu uma contratura lombar no clássico e será reavaliado até a véspera do duelo contra o Colorado. O técnico Juan Pablo Vojvoda retorna de suspensão e volta a comandar a equipe à beira do gramado.

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Já o Internacional terá um desfalque de última hora: o atacante Kayky, que sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda, está fora dos próximos compromissos. Além dele, o volante Benjamin segue em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa. Outro desfalque é o volante Paulinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o técnico Paulo Pezzolano volta a comandar a equipe após cumprir suspensão na última rodada, contra o Bahia.

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva e Neymar; Barreal, Rony e Gabriel.

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Ronaldo, Bruno Gomes, Bernabei e Alan Patrick; Carbonero e Borré.

Ficha Técnica:

⚽SANTOS X INTERNACIONAL - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲Quarta-feira, dia 18 de março de 2026

📍Estádio: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: TV Globo, Ge TV e Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

📟 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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