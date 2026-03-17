Santos x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão
Os dois times se enfrentaram pela última vez no dia 24 de novembro de 2025
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos encara o Internacional nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para a partida seguem à venda no site do Sócio Rei.
Lateral do Santos rompe ligamento do joelho e será desfalque pelos próximos meses
Santos
Desfalque na zaga pode abrir espaço para estreia de Lucas Veríssimo no Santos
Santos
Cruzeiro x Santos: informações sobre venda de ingressos para o jogo
Futebol Nacional
O Peixe busca a segunda vitória na competição e ocupa a 14ª colocação, com seis pontos. Já o Colorado é o lanterna da tabela, com dois pontos, e ainda não venceu na competição.
Ficha do jogo
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Como chegam os dois times?
O Santos deve manter a formação com três zagueiros utilizada na última partida, no empate por 1 a 1 diante do Corinthians, na Vila Belmiro. O zagueiro Luan Peres está suspenso e será desfalque. Já Lucas Veríssimo, apresentado nesta segunda-feira (17), pode fazer sua estreia com a camisa do Peixe. Ele foi relacionado para o clássico, mas não saiu do banco de reservas.
O lateral-esquerdo Vinícius Lira será desfalque após ser constatada a ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. Ele deve passar por cirurgia nos próximos dias. O jogador havia sido convocado pela Seleção Brasileira Sub-20.
O meio-campista Gabriel Bontempo sofreu uma contratura lombar no clássico e será reavaliado até a véspera do duelo contra o Colorado. O técnico Juan Pablo Vojvoda retorna de suspensão e volta a comandar a equipe à beira do gramado.
Já o Internacional terá um desfalque de última hora: o atacante Kayky, que sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda, está fora dos próximos compromissos. Além dele, o volante Benjamin segue em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa. Outro desfalque é o volante Paulinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Por outro lado, o técnico Paulo Pezzolano volta a comandar a equipe após cumprir suspensão na última rodada, contra o Bahia.
Escalações:
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva e Neymar; Barreal, Rony e Gabriel.
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Ronaldo, Bruno Gomes, Bernabei e Alan Patrick; Carbonero e Borré.
Ficha Técnica:
⚽SANTOS X INTERNACIONAL - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲Quarta-feira, dia 18 de março de 2026
📍Estádio: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)
⏰Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: TV Globo, Ge TV e Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)
📟 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias