As últimas partidas foram marcadas por esquemas e formações diferentes testados pelo técnico colorado Roger Machado para a sair da crise instalada no Beira-Rio desde o empate em 1 a 1 com o Vasco. Por conta disso, o Lance! resolveu detalhar as alterações feitas e quais as opções do Internacional para enfrentar o Flamengo nos confrontos pelas oitavas de final da Libertadores e pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Alvirrubro e Rubro-Negro se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 210h30min, ida das oitavas do torneio continental, no Maracanã. O enfrentamento de volta será na próxima quarta, dia 20, no Beira-Rio. No meio, os dois times voltam a se encontrar, pelo Brasileirão, também na cancha colorada.

Os esquemas usados nos últimos jogos

Vitão é nome essencial na defesa alvirrubra (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O treinador colorado costuma escalar o time no 4-2-3-1, com dois volantes, um meia e os dois pontas preenchendo do meio-campo. O esquema, porém, ficou mapeado, conforme avaliação interna, levando a equipe a ter atuações aquém das esperadas. Nessa formatação, o time base tinha Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.

continua após a publicidade

Daí, surgiu a ideia do 3-5-2 apresentado contra o São Paulo. Com Vitão suspenso pelo STJD, a equipe entrou em campo com Rochet; Clayton Sampaio, Gabriel Mercado e Juninho; Alan Benítez, Alan Rodríguez, Luis Otávio, Bruno Tabata e Bernabei; Rafael Borré e Valencia. Victor Gabriel perdeu a vaga devido a algumas atuações abaixo do normal.

Apesar do 2 a 0 para o Tricolor Paulista, o esquema não desagradou. Ele não deverá ser usado novamente, porém. É que Gabriel Mercado voltou a se lesionar, dessa vez na panturrilha direita, e deve desfalcar o time, pelo menos nesta quarta.

continua após a publicidade

Já no 3 a 1 sobre o Bragantino outra formatação tática apareceu, o 4-4-2. Com dois volantes e dois meias no meio e somente dois atacantes à frente. Com a boa atuação apresentada em Bragança Paulista, é possível acreditar que essa seja a opção escolhida. Pelo menos para esta quarta.

Nessa formação, o Inter jogou com Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bruno Tabata; Wesley e Ricardo Mathias.

Opções de nomes

Com a lesão de Mercado e a aposentadoria, pelo menos por hora, do 3-5-2, a defesa deverá ficar com quatro homens, com o retorno de Vitão à zaga central. Assim, serão dois laterais – Aguirre e Bernabei – e dois zagueiros – Vitão e Juninho, que vem mostrando segurança quando entra. Victor Gabriel também pode aparecer no lugar do camisa 18.

O meio-campo é o que tem mais opções. Seja por formação tática, seja por nomes. Com a chegada de Alan Rodríguez, o treinador alvirrubro ganhou um atleta que pode atuar em todas as posições do setor – e mostrou isso nos dois jogos em que atuou. Também há a chance de Richard, que iniciou o jogo contra o Fluminense, mas saiu por uma batida na cabeça, aparecer como primeiro volante.

Se voltar ao 4-2-3-1, a equipe pode optar por um meio com Thiago Maia (Richard) e Alan Rodríguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley. Se for no 4-4-2, O meio ficaria com Maia (Richard), Rodríguez, Tabata e Alan Patrick. No ataque, passaria de Rafael Borré isolado para Wesley e Ricardo Mathias que abriu caminho para a titularidade ao marcar dois gols contra o Bragantino.