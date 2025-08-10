Guri abre caminho para ser titular no ataque do Internacional
Garoto de 19 anos tem a melhor média de gol entre os atacantes colorados
A vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, no começo da noite deste sábado (9), mostrou que um guri de 19 anos abriu caminho para ser titular no ataque do Internacional. No jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ricardo Mathias colocou duas bolas na rede e completou 268 minutos em campo pela competição. O guri de 19 anos chegou a uma média surpreendente de um gol a cada 90 minutos.
Na partida contra o Braga, ficou 70 minutos em campo, marcou um gol aos seis minutos do primeiro tempo e outro logo na abertura da etapa final. Foi uma bola na rede a cada 35 minutos.
Os gols contra o Bragantino
O Colorado precisava vencer o Bragantino para espantar a crise da eliminação na Copa do Brasil e as más atuações recentes. Pensando nisso e também na primeira partida das oitavas de final pela Libertadores, quarta-feira (13), contra o Flamengo, o técnico Roger Machado mandou a campo um time diferente.
A principal mudança estava na frente. Não era Rafael Borré. Muito menos Enner Valencia. Era Ricardo Mathias. O guri de 19 anos já havia dado conta do recado ao entrar na fogueira contra o Nacional-URU, em Montevidéu, em partida pela primeira fase da Libertadores. E, como naquela noite no Gran Parque Central, sua estrela brilhou outra vez.
Logo aos seis minutos, Bernabei fez um lançamento nos pés de Wesley, o 21 foi ao fundo e cruzou. Como bom centroavante que é, Ricardo Mathias se antecipou à zaga e ao goleiro Cleiton e abriu o placar. O Inter ainda ampliou com gol de pênalti de Alan Patrick – seu 14º no ano e oitavo em penalidade – no primeiro tempo.
O ponteiro dos minutos relógio nem tinha completado a primeira volta quando Bruno Tabata roubou uma bola no meio e achou Mathias livre na frente da área. O guri teve sangue frio para dominar, olhar e tirar do goleiro para completar o placar colorado – o Braga diminuiria nove minutos depois.
Felicidade com a vitória
Na zona mista, após a partida, o camisa 49 conversou com rapidamente com a imprensa.
– Estou muito feliz com a vitória! Pude ajudar com dois gols. Mas o que importa é o Inter sair com os três pontos – falou timidamente.
Acrescentou que, depois de alguns problemas físicos, estar se sentindo melhor e que trabalho muito quando estava machucado para voltar logo. Ainda projetou sua presença na partida contra o Flamengo, quarta, pela Libertadores:
– Agora tem uma sequência muito difícil. Vamos trabalhar muito para termos uma ótima ida e uma ótima volta.
Questionado sobre uma sondagem do Manchester United-ING, comentou:
– Meu pensamento é só no Inter. Em questão de sair, não fiquei sabendo de nada. Até prefiro ficar fora disso.
