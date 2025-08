Depois da derrota para por 2 a 1 para o São Paulo, na noite de domingo (4), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a direção reuniu a comissão técnica e os jogadores no vestiário do Internacional. Visando a recuperação da equipe, principalmente com a necessidade de vencer o Fluminense na quarta-feira (6), para não cair na Copa do Brasil, foram feitas cobranças de parte a parte. O Lance! apurou os bastidores da conversa.

No jogo do Maracanã, o Colorado precisa vencer o Tricolor Carioca por dois gols de diferença para garantir a classificação às quartas de final. Se for vitória simples, a decisão vai para as cobranças de penalidades.

Presidente sozinho no elevador

Assim que o árbitro trilou o apito finalizando a partida do Brasileirão, o presidente Adriano Barcellos foi visto descendo sozinho o elevadores que vai das cabines no sexto andar o Beira-Rio até a zona mista. O time ainda ouvia vaias no gramado quando o cartola chegou ao vestiário, onde encontrou os demais dirigentes.

Todos com cara de poucos amigos, devido ao terceiro resultado adverso na semana. Os atletas e integrantes da comissão técnica também estavam tensos. O encontro iniciou com cobranças por responsabilidades de todos os envolvidos. Dos próprios dirigentes aos jogadores, passando, claro, pelo técnico Roger Machado.

Conversa inicial entre os atletas

Primeiro, a conversa foi apenas entre a equipe. Os atletas fizeram seu auto-exigiram, deixando clara a necessidade de comprometimento de todo o grupo. Depois, integrantes da direção dialogaram com o treinador. De acordo a apuração o Lance!, não esteve na pauta a demissão da comissão técnica. O foco é blindar o grupo e buscar a reação fora de casa.

Como deixou claro o vice de futebol José Olavo Bisol, na entrevista que concedeu logo em seguida, há confiança total no trabalho de Roger. Foi repassada crença na capacidade do elenco em conseguir a virada no enfrentamento com o Fluminense. Apesar do “prestígio” e da “garantia” de que o técnico alvirrubro permanece no comando, isso poderá ser revisto caso a equipe não se classifique.

Entre os temas da reunião foram apontadas questões técnicas e táticas, principalmente as que têm dificultado o desempenho do time nas últimas partidas.