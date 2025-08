Com os dois times jogando espelhados, ambos no 3-5-2, a partida entre Internacional e São Paulo, na noite deste domingo (3), no estádio Beira-Rio, tinha tudo para ser um empate. Só que o Tricolor aproveitou melhor as bolas paradas e venceu por 2 a 1 – Arboleda e Bobaddilla marcaram para os paulistas, Bruno Tabata descontou – o jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo chegou a seu sexto confronto consecutivo sem perder.

Com o resultado, o Tricolor subiu para a oitava posição, com 25 pontos. Já o Colorado estacionou nos 21, caindo da décima para 13ª colocação. No meio da semana, as duas equipes têm confrontos pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Como foi o primeiro tempo de Internacional x São Paulo

Com os times espelhados, ambos no 3-5-2, o jogo começou com as equipes marcando muito. Apesar do Internacional ser o dono da casa, o São Paulo dominou primeiras ações no meio-campo. Mesmo assim, em 15 minutos, Rochet e Rafael apenas assistiam ao confronto. Somente aos 17, surgiu a primeira chance. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou na direita para Alan Benítez bater cruzado. O goleiro tricolor fez grande defesa.

O segundo chute veio só aos 28. Depois de nova cobrança de escanteio, a bola sobrou para Bernabei na frente da área. O argentino chutou rasteiro e fraco, para defesa fácil do 23 tricolor. Aos, 32, em ataque, pela esquerda, a redonda chegou a Bruno Tabata que carimbou um companheiro na entrada da área.

O Tricolor Paulista conseguiu sair temporariamente da pressão, chegando à área alvirrubra, em pouco momentos. Como entre os 36 e 39, quanto conseguiu uma série de laterais do lado esquerdo da área de Rochet. Até que aos 43, em cobrança de escanteio, Enzo colocou na cabeça de Arboleda, que entre Juninho e Clayton Sampaio, subiu sozinho e tocou para o fundo das redes. Gol do São Paulo! 0 a 1.

Como foi o segundo tempo de Internacional x São Paulo

Ao contrário da primeira etapa, a segunda já começou com chance de gol. Aos 2, em cobrança de escanteio, Enzo encontrou Luciano livre. O camisa 10 cabeceou por cima. Aos 8, Marcos Antônio chegou no fundo e cruzou. André Silva subiu sozinho a cabeceou para defesa de Rochet. À frente no placar, o São Paulo tratou de adiantar a marcação para tentar deixar a bola longe da área de Rafael.

Só que, aos 13, em boa trama, o Inter conseguiu chegar à área tricolor. A bola sobrou para Borré, que acabou desarmado por Arboleda – que marcou na frente e salvou atrás. Com as entradas de Ricardo Mathias e Carbonero, nos lugares de Borré e Valencia, o Alvirrubro partiu para cima. Tanto que, aos 21, Tabata cobrou escanteio curto para Bernabei chutar cruzado, por cima do gol tricolor.

Aos 25, em cobrança de falta na frente da área, o camisa 17 colorado bateu por cima. Um minuto depois, Cabonero fez grande jogada no meio e lançou Benítez, que entrou sozinho na area. Rafael saiu nos pés do paraguaio e evitou o empate. Mas aos 30, o São Paulo ampliou. Depois de Enzo cobrar novo escanteio, a bola sobre para Bobadilla. o 21 dominou, ajeitou e marcou. Gol do São Paulo! 0 a 2.

O segundo gol tricolor fez a torcida gaúcha começar a cantar pedindo garra. Aos 39, depois de conferência no VAR, o árbitro marcou pênalti em Carbonero. Tabata cobrou e diminuiu o placar. Gol do Inter! 1 a 2. Não foi suficiente. Ao final do jogo, após início de confusão entre Cédric, Mercado e Roger Machado, os jogadores colorados aplaudiram a torcida, que respondeu com vaias.

O que vem por aí

O Alvirrubro vira a chave e volta a se concentrar na Copa do Brasil. Na quarta (6), enfrenta o Fluminense precisando reverter a derrota de 2 a 1 – vitória por dois gols ou mais garante a classificação. Se vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O jogo será às 21h30min (de Brasília), no Maracanã.

O Tricolor Paulista também joga pelo torneio nacional na quarta. Às 19h30min, enfrenta o Atlhetico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba. O time do técnico Hernán Crespo venceu a ida por 2 a 1, no Morumbis, e garante a vaga com um empate.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X SÃO PAULO

18ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 20h30min (de Brasília), 3/8/2025

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Arboleda (43'/1º), Bobadilla (30'/2º), Bruno Tabata (43'/2º)

🟨 Cartões amarelos: Borré e Valencia (I); Luciano e Tapia (S)

🟥 Cartões vermelhos:

💸 Renda: R$ 197.850

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 9.084

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Clayton Sampaio (Wesley), Gabriel Mercado e Juninho; Alan Benítez, Alan Rodríguez (Thiago Maia), Luis Otávio (Richard), Bruno Tabata e Bernabei; Rafael Borré (Ricardo Mathias) e Valencia (Carbonero).

SÃO PAULO (Técnico: Hérnan Crespo)

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla (Luan), Marcos Antônio, Alisson (Pablo Maia) e Enzo Díaz; Luciano (Lucas Ferreira) e André Silva (Tapia).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

4️⃣ Quarto árbitro: Rejane Caetano da Silva (RJ)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)