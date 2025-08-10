menu hamburguer
Garoto é o atacante mais efetivo do Internacional em 2025

Ricardo Mathias tem média de gols melhor do que Rafael Borré e Valencia

Ricardo Mathias, atacante o Internacional
imagem cameraRicardo Mathias tem a melhor média entre os atacantes colorados (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 10/08/2025
09:00
Com os dois gols marcados na vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, no começo da noite deste sábado (9), Ricardo Mathias se tornou o atacante mais efetivo do Internacional em 2025. Nas quatro competições disputadas no ano, o guri de 19 anos esteve em campo 466 minutos e marcou quatro gols, ou uma bola na rede a cada 116 minutos. A média é melhor do que a dos selecionáveis Rafael Borré e Valencia.

Pelo que o técnico Roger Machado disse na coletiva após partida, o camisa 49 deverá iniciar a partida contra o Flamengo, quarta-feira (13), pelas oitavas de final da Libertadores.

A média do guri de 19 anos

Das 12 partidas que atuou pelo Colorado em 2025, Ricardo Mathias iniciou apenas quatro. Foram 90 minutos contra o Maracanã, pela partida de volta na terceira fase da Copa do Brasil, 62 contra o Nacional-URU, pela Libertadores, 85 contra o Mirassol e apenas 24 contra o Sport, ambas pelo Brasileirão. Nessa última, saiu lesionado.

Nos outros 205 minutos, o atacante entrou no decorrer dos jogos. Mesmo assim, em 466 minutos em campo, marcou quatro gols, um a cada 116 minutos. Três deles no Brasileirão, onde esteve em campo em 268 minutos. Ou seja, sua média na competição é de uma bola a cada 89 minutos.

Ineficiência do ataque

A eficiência mostrada nesses números contrasta com a do restante do ataque. O Inter tem sete nomes para o setor no grupo principal. Dos 53 gols que marcou no ano, 24 foram dos homens de frente. Ou seja, os principais responsáveis por colocar a bola na rede contribuíram com menos da metade. Tanto que o artilheiro do time é Alan Patrick, que marcou 14 vezes – oito em penalidades.

Dos demais atacantes, Valencia, que não marca desde abril tem a segunda melhor média total, um gol a cada 213 minutos, seguido por Vitinho, um a cada 227. Carbonero, que ficou parte do Brasileiro fora por lesão, vem em quarto, com um a cada 236. Só então aparece Rafael Borré, titular desde a volta da parada para o Mundial de Clubes, com um a cada 286. Confira os números.  

AtacanteMinutagemGolsMédia

RICARDO MATHIAS

Total

466'

4

1/116'

Brasileirão

268'

3

1/89'

ENNER VALENCIA

Total

1.494'

7

1/213'

Brasileirão

535'

1

1/535'

VITINHO

Total

1.365'

6

1/227'

Brasileirão

417'

0

0

CARBONERO

Total

1.181'

5

1/236'

Brasileirão

421'

1

1/210'

RAFAEL BORRÉ

Total

1.716'

6

1/286'

Brasileirão

734'

3

1/244'

GUSTAVO PRADO

Total

632'

2

1/311'

Brasileirão

311

1

1/311'

Bahia x Internacional - Valencia e Alan Patrick. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional
Valencia comemora gol contra o Bahia, na Libertadores (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

