Garoto é o atacante mais efetivo do Internacional em 2025
Ricardo Mathias tem média de gols melhor do que Rafael Borré e Valencia
Com os dois gols marcados na vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, no começo da noite deste sábado (9), Ricardo Mathias se tornou o atacante mais efetivo do Internacional em 2025. Nas quatro competições disputadas no ano, o guri de 19 anos esteve em campo 466 minutos e marcou quatro gols, ou uma bola na rede a cada 116 minutos. A média é melhor do que a dos selecionáveis Rafael Borré e Valencia.
Pelo que o técnico Roger Machado disse na coletiva após partida, o camisa 49 deverá iniciar a partida contra o Flamengo, quarta-feira (13), pelas oitavas de final da Libertadores.
A média do guri de 19 anos
Das 12 partidas que atuou pelo Colorado em 2025, Ricardo Mathias iniciou apenas quatro. Foram 90 minutos contra o Maracanã, pela partida de volta na terceira fase da Copa do Brasil, 62 contra o Nacional-URU, pela Libertadores, 85 contra o Mirassol e apenas 24 contra o Sport, ambas pelo Brasileirão. Nessa última, saiu lesionado.
Nos outros 205 minutos, o atacante entrou no decorrer dos jogos. Mesmo assim, em 466 minutos em campo, marcou quatro gols, um a cada 116 minutos. Três deles no Brasileirão, onde esteve em campo em 268 minutos. Ou seja, sua média na competição é de uma bola a cada 89 minutos.
Ineficiência do ataque
A eficiência mostrada nesses números contrasta com a do restante do ataque. O Inter tem sete nomes para o setor no grupo principal. Dos 53 gols que marcou no ano, 24 foram dos homens de frente. Ou seja, os principais responsáveis por colocar a bola na rede contribuíram com menos da metade. Tanto que o artilheiro do time é Alan Patrick, que marcou 14 vezes – oito em penalidades.
Dos demais atacantes, Valencia, que não marca desde abril tem a segunda melhor média total, um gol a cada 213 minutos, seguido por Vitinho, um a cada 227. Carbonero, que ficou parte do Brasileiro fora por lesão, vem em quarto, com um a cada 236. Só então aparece Rafael Borré, titular desde a volta da parada para o Mundial de Clubes, com um a cada 286. Confira os números.
|Atacante
|Minutagem
|Gols
|Média
RICARDO MATHIAS
Total
466'
4
1/116'
Brasileirão
268'
3
1/89'
ENNER VALENCIA
Total
1.494'
7
1/213'
Brasileirão
535'
1
1/535'
VITINHO
Total
1.365'
6
1/227'
Brasileirão
417'
0
0
CARBONERO
Total
1.181'
5
1/236'
Brasileirão
421'
1
1/210'
RAFAEL BORRÉ
Total
1.716'
6
1/286'
Brasileirão
734'
3
1/244'
GUSTAVO PRADO
Total
632'
2
1/311'
Brasileirão
311
1
1/311'
