Grande vitória, disse o técnico do Internacional, Roger Machado

O técnico do Internacional, Roger Machado, considerou uma grande vitória os três pontos obtidos no 3 a 1 sobre o Bragantino, na noite deste sábado (9), em Bragança Paulista. Após o confronto, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o comandante colorado também comentou a atuação do time e falou da oportunidade dada ao atacante Ricardo Mathias, que marcou dois dos gols alvirrubros.

Com os três pontos conquistados no Interior paulista, o Colorado foi a 24 pontos, em 18 jogos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas.

Vitória para diminuir a pressão

Em meio à coletiva, o treinador falou da importância da vitória, a segunda fora de casa neste Brasileirão.

– Foi uma grande vitória para retomar, para diminuir um pouco a pressão. Foi importante a gente vencer, para voltar a ter confiança – comentou, para depois acrescentar sobre como foram os últimos dias:

– Ficava só imaginando as pancadas que estava levando. Só tinha que trabalhar. Cheguei para trabalhar na quinta, cumprimentei o Thiago [Maia] e perguntei como ele estava. E ele devolveu a pergunta: “Como tu tá? Se o chefe estiver abatido a gente também fica". Mas conseguimos manter o ambiente saudável. Me esforço muito. Sei que é esse lugar que quero estar. Para estar nesse lugar sei que preciso suportar.

Elogios a Ricardo Mathias

A maioria das perguntas na entrevista giraram em torno do garoto que marcou dois dos três gols do Inter. Ricardo Mathias foi elogiado pelo chefe, que explicou porque o deixou de fora em alguns jogos.

– Se vocês lembrarem, depois que ele começou bem [marcando gol na vitória de 2 a 0 sobre o Nacional-URU], ele teve três problemas musculares e não teve uma sequência adequada de ritmo que desse segurança para ele entrar antes.

Um repórter lembrou a atuação de Mathias contra o time uruguaio e sua sequência como titular contra o Mirassol e pergunto se o garoto de 19 anos estaria em campo contra o Flamengo, na quarta-feira (13). Roger Machado foi direto.

– Olha a dica! Depois do Nacional, quando ele fez gol, ele jogou de novo contra o Mirassol. Se eu virar refém de boas atuações em campo que bom. Quero ser refém do campo sempre! – brincou.

O que vem pela frente

O Internacional retorna para Porto Alegre na madruga desde domingo (10) e o grupo se reapresenta na segunda (11) para iniciar a preparação para pegar o Flamengo, pela Libertadores, no Maracanã. No domingo (17), volta a enfrentar o Rubro-Negro, na abertura do returno do Brasileirão.