Com a torcida se guardando para as oitavas de final da Copa do Brasil, poucos colorados presenciaram Internacional e Vasco na tarde deste domingo (27). E esses pouco se irritaram muito, até vaiaram, a equipe do técnico Roger Machado. Também viram o Colorado pressionar até buscar o 1 a 1 nos acréscimos – gols de Rayan e Carbonero –, nos acréscimos, após expulsão do goleiro cruzmaltino por cera, aos 44 da etapa final da partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Com o resultado, do jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão, o Colorado foi 21 pontos. Enquanto isso, o time cruzmaltino se manteve na zona de rebaixamento, com 15 pontos.

Como foi Internacional x Vasco pela 17ª rodada do Brasileirão

Os minutos iniciais da partida tiveram muita pegada, intensidade e marcação alta de lado a lado. Apesar do jogar fora, foi o Vasco que se deu melhor, tendo as principais ações de ataque. Foi assim que o time cruzmaltino teve as melhores chances, aos 9, aos 11, aos 14 e aos 19, quando Rochet salvou o Inter de levar gol.

continua após a publicidade

E o Colorado seguia sem conseguir avançar. Devido a falta de ação e demora colorada para sair, a torcida começou a se incomodar e a ensaiar algumas vaias. O apupo passou a se repetir a cada bola perdida ou erro da equipe. E aos 29, o Vasco abriu o placar. Em contra-ataque, Rayan entrou livre na área e chutou cruzado. Gol do Gigante! 0 a 11.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Inter teve chance aos 36. E foram três. Uma atrás da outra. Em contra-ataque, Gustavo Prado riscou da esquerda para o chutou no ângulo. Léo Jardim mandou para escanteio. Na cobrança, Clayton Sampaio acertou a trave. Na sequência, em cruzamento da direita, Rafael Borré fez quase tudo certo, cabeceando para baixo. Léo Jardim segurou a bola.

continua após a publicidade

O time de Roger Machado e a torcida pareciam ter acordado. Só que Alan Patrick, a alma do time, estava irreconhecível. Errando passes e lançamentos que não costuma, não conseguindo se desvencilhar da marcação. Até que, aos 48, em cobrança de falta, o 10 colocou a bola no travessão do camisa 11 cruzmaltino. Foram ouvidas vaias ao final da etapa inicial.

Com Carbonero no lugar de Gustavo Prado Internacional voltou melhor do intervalo. Nos primeiros minutos, fez o que não conseguiu no primeiro. Marcou em cima, e teve pelo menos três boas chances. Todas parando ou nas mãos do camisa 1 cruzmaltino ou salvas pelos zagueiros. Eram 10 minutos e o Colorado seguia em cima, com os poucos avanços do Gigante da Colina parando na defesa alvirrubra.

➡️Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A partida passou a ser os dez colorados no campo vascaíno. E, praticamente, os dez cruzmaltinos na área de Léo Jardim. Aos 23, em boa trama da direita para esquerda, a redonda chegou para Alan Patrick que achou Carbonero. O colombiano bateu seco, mas a bola foi outra vez no travessão – a terceira. Na sequência, a redonda chegou para Wesley, que perdeu mais uma chance.

O Inter seguia em cima. Aos 36, após cobrança de escanteio, a redonda sobrou para Bernabei que bateu de fora da área. Léo Jardim mandou para escanteio. Aos 44, após sucessivas tentativas de cera, o goleiro Léo Jardim acabo levou o segundo amarelo e o reserva Daniel Fuzato entrou. Um minuto depois, Bernabei chegou ao fundo e cruzou. A bola sobrou para Carbonero. O colombiano tirou o defensor e chutou para empatar. Gol do Inter! 1 a 1.

O que vem pela frente

O Inter troca a chave e visa, agora, a Copa do Brasil. Na quarta-feira (27), às 21h30min (de Brasília), recebe o Fluminense pela partida de ida da Copa do Brasil. O Vasco também joga pelo torneio nacional. No mesmo dia, mas às 19h, enfrenta o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X VASCO

17ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 18h30min (de Brasília), 27/7/2025

📍 Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Rayan (29’/1º), Carbonero (451/2º)

🟨 Cartões amarelos: Clayton Sampaio (I); Léo Jardim, Paulo Henrique, Thiago Mendes (V)

🟥 Cartões vermelhos: Léo Jardim (V)

💸 Renda: R$ 325.681

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 12.214

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique (Bruno Tabata) e Alan Patrick (Vitinho); Wesley (Raykkonen), Rafael Borré e Gustavo Prado (Carbonero).

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton (Victor Luís); Hugo Moura, Tchê Tchê (Luiz Gustavo) e Nuno Moreira (Daniel Fuzato); Rayan (Garré), David (Thiago Mendes) e Vegetti.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa- SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Luis Marques (ambos de SP) 4️⃣ Quarto árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)