Os titulares só estiveram em campo três vezes em campo. Ou seja, a amostra ainda é pequena. Mesmo assim, os altos e baixos nas três partidas deixam o torcedor com a pulga atrás da orelha e com uma pergunta que deve ser respondida com o passar das temporadas: será que o fantasma de 2025 ainda ronda o Internacional? É uma questão que faz sentido, pois pontos que se viam no gramado ano passado voltaram a aparecer: gols antes dos 10 de jogo, erros de passe e ansiedade. Muitos deles na derrota para o Athletico-PR no Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Colorado iniciou o Brasileirão na parte de baixo da tabela, com zero ponto e um gol de saldo negativo.

Os fantasmas de 2025

Foi assim contra o Inter-SM. Passes errados, ansiedade, precipitação em algumas jogadas. Tudo que era visto em 2025 apareceu na vitória de 2 a 0 da quarta-feira passada (21). Foi assim no Gre-Nal 449, no domingo (25), gol logo aos 4 minutos de jogo. No passado, foram pelo menos 12 gols antes dos 10 de partida.

E essas situações, erros, ansiedade, precipitação e, acima de tudo, gol cedo – contra o Furacão, foi aos 8 – estiveram presentes na estreia colorada no Brasileirão. Contra o Rubro-Negro, outro déjà vu marcou presença, as falhas na zaga. Victor Gabriel falhou feio, ao perder a bola para Viveros no lance que acabou com Mendonza marcando para os paranaenses.

Prioridades para o ano

Outro problema que volta a assustar os torcedores colorados é a prioridade para o ano. No começo da coletiva, Paulo Pezzolano comentou:

– Todos sabemos que depois de ganhar um clássico, um jogo muito intenso, um jogo que você deixa mais do que pode, você vai sentir.

Depois, ele acrescentou que, mesmo assim, o time deu o máximo contra o Furacão.

– [O time] Correu até o final – resumiu, para depois falar sobre o elenco curto, que o clube tem, e a busca por reforços:

– Falamos sempre sobre reforços. Mas tem o lado econômico por trás. Temos que saber disso. E temos meninos que estão fazendo muito bem. Mas não posso apurar muito eles. Hoje, coloquei Raykkonen, que tem 17 anos. Acho que com o elenco que temos podemos fazer um bom trabalho.

O que vem pela frente

Agora, o Internacional vira a chave e volta às atenções ao Gauchão. No sábado (28), às 16h30min (de Brasília), enfrenta o Caxias, no Centenário, pela última rodada da fase de grupos. No Brasileirão, a segunda rodada começa na quarta (4). O Colorado vai ao Rio, onde enfrenta o Flamengo, as 19h, no Maracanã.