'Temos time para chegar bem', diz técnico do Internacional

A derrota por 1 a 0 para o Athetico-PR, na estreia de ambos no Campeonato Brasileiro, levou a questionamentos sobre a capacidade do elenco colorado de disputar duas competições – Estadual e nacional – com a mesma intensidade. Tranquilo e sucinto, o técnico do Internacional, Paulo Pezzolano, falou sobre o Gre-Nal de domingo (25) e disse ter "time para chegar bem". Confira a íntegra da coletiva:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com o resultado, o Colorado iniciou o Brasileirão na parte de baixo da tabela, com zero ponto e um gol de saldo negativo.

➡️Aposte na vitória do Internacional no Brasileirão!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

'Temos times para chegar'

A primeira pergunta após a derrota para o Furacão foi sobre a capacidade do elenco alvirrubro de disputar Gauchão e Brasileirão com a mesma intensidade apresentada no clássico vencido por 4 a 2 pelo Estadual - não repetida em parte no jogo desta quarta-feira (28). O treinador uruguaio comentou:

continua após a publicidade

– Todos sabemos que depois de ganhar um clássico, um jogo muito intenso, um jogo que você deixa mais do que pode, você vai sentir. Os jogadores deram o máximo hoje, correram atá o final. Tivemos muitas oportunidades de gol. E o outro time conseguiu o que queria. Teve um gol rápido. Depois, se fechou atrás.

E completou:

– Falamos que ia ser um ano duro. Falei quando ganhamos. Hoje poderia ter sido melhor, pelas oportunidades que tivemos. Mas temos bons jogadores, é um time que trabalha para caramba. Fiquem tranquilos. Esse elenco pode chegar longe.

continua após a publicidade

Na sequência, perguntado a respeito das chances do Alvirrubro nesse Brasileiro, reforçou:

– E difícil falar isso. Tem que ser jogo a jogo. Mas temos time para chegar longe. Que lugar? Não sei. Mas temos um time para chegar bem.

O que vem pela frente

Agora, o Internacional vira a chave e volta às atenções ao Gauchão. No sábado (28), às 16h30min (de Brasília), enfrenta o Caxias, no Centenário, pela última rodada da fase de grupos. No Brasileirão, a segunda rodada começa na quarta (4). O Colorado vai ao Rio, onde enfrenta o Flamengo, as 19h, no Maracanã.