Novo uniforme do Internacional celebra os 20 anos da Libertadores

Apresentado com a participação de Bolívar e Rafael Sóbis, jogadores campeões da Libertadores, o novo uniforme do Internacional celebra os 20 anos da primeira conquista da América. Celebrando as duas décadas, a camisa principal, que será usada nesta quarta-feira (28), na estreia no Campeonato Brasileiro contra o Athletico, no Beira-Rio, é uma releitura da peça usada pela dupla e por outros heróis daquela campanha. Além da dupla, vídeo circula nas redes sociais com a presença de atletas da equipe masculina e do feminina. Confira o vídeo:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O modelo já pode ser adquirido na InterStore on-line, com 15% de desconto para sócios(as) colorados(as) em dia, ou no site da Adidas Brasil, e em pontos franqueados, com versões masculina e feminina a R$ 449,99 e infantil por R$ 399,99.

➡️Aposte na vitória do Internacional no Brasileirão!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Novo uniforme do Internacional

Alan Patrick, Rafael Sóbis e Bolívar (Foto: Divulgação/SC Internacional)

O novo uniforme é predominantemente vermelho, com detalhes minimalistas. Por toda a extensão, a camisa tem finas faixas que se sobressaem e dão um tom vívido para a peça. A gola é detalhada na cor branca, assim como as tradicionais três listras da Adidas, que contrastam com o vermelho vivo.

O lançamento traz de volta o escudo do clube utilizado em 2006, acompanhado das tradicionais estrelas acima dele. Na região próxima à nuca, a camisa carrega um sign-off que homenageia os grandes campeões daquela Libertadores, com a escrita: "Os donos da América 2006".

continua após a publicidade

Para o vídeo e o ensaio fotográfico da campanha, os modelos foram atletas dos elencos atuais do Inter, como Alan Patrick, Carbonero e Victor Gabriel entre os homens, e Sole Jaimes, Julieta e Valéria representando as Gurias Coloradas. Além disso, a campanha também contou com a força de Rafael Sóbis e Bolívar, campeões da Libertadores de 2006.