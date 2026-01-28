Gol perdido em Internacional x Athletico-PR choca torcedores: 'Inacreditável'

O Athletico-PR saiu na frente do placar contra o Internacional, nesta quarta-feira (28), no Beira-Rio, pela primeira rodada do Brasileirão. Contudo, o Furacão teve uma chance clara de gol para fazer dois a zero, aos 12 minutos, mas o atacante Kevin Viveros desperdiçou. O lance repercutiu nas redes sociais.

A jogada começou após um escanteio do Internacional. Em um contra-ataque fulminante, Mendoza teve o campo livre para correr em direção ao gol de Rochet. Ao se aproximar da pequena área, o colombiano atraiu a marcação e tocou para o lado, onde estava Kevin Viveros, acompanhando o lance.

O camisa 9 chegou inteiro na jogada e com o gol livre para finalizar e marcar, mas pecou na precisão. Sem conseguir tocar da forma correta na bola, o atacante acabou isolando a chance. O lance repercutiu nas redes sociais. Torcedores se mostraram chocados com o desfecho da jogada. Veja abaixo:

