Ricardo Rocha crava rebaixados do Brasileirão com gigante: 'Difícil'

O ex-jogador da Seleção Brasileira Ricardo Rocha apontou quem serão os clubes rebaixados nesta edição do Brasileirão nesta segunda-feira (1°). Até a 37° rodada, muitos clubes estão ameaçados pela pontuação: Atlético-MG, Vasco, Internacional, Santos, Corinthians, Grêmio, Fortaleza, Vitória, Bragantino e Ceará.

Durante o programa "Galvão e Amigos", a bancada apontou quem seriam os dois times que completariam os rebaixados do Brasileirão. Ricardo Rocha apontou Ceará e Internacional como os maiores candidatos a cair.

- O Internacional é difícil. Não queria o Ceará, como nordestino, mas tem bronca e grande. Inter está lutando para cair, então tem grandes chances. Ceará também pelos jogos - cravou sobre os rebaixados do Brasileirão 2025.

Vale destacar que além da dupla escolhida pelo ex-jogador, Sport e Juventude já estão matematicamente rebaixados.

Briga pelo rebaixamento no Brasileirão

O Internacional é o primeiro clube da zona de rebaixamento. A equipe Colorada soma 41 pontos, até o momento, podendo alcançar a marca de 47 pontos até o final do Brasileirão. Sendo assim, todos os clubes que ainda se encontram com 46 pontos, correm risco de rebaixamento.

A lista começa por Corinthians e Grêmio, que atualmente ocupam a 9ª e a 10ª colocação, com a nota de corte. Um empate na 37ª rodada já afasta qualquer perigo para as equipes de queda no Brasileirão de 2025.

Vasco, Bragantino e Atlético-MG somam 45 pontos. O Ceará tem 43 pontos, seguido por Vitória com 42. Santos e Internacional somam 41, o Peixe permanece na 16ª colocação, fora da zona de rebaixamento do Brasileirão por conta do melhor saldo de gol.