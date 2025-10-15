“Fizemos um jogo horrível”, analisa auxiliar técnico do Internacional

Em uma entrevista coletiva rápida, Ramón e Emiliano Díaz fizeram uma leitura sincera do que foi o Internacional na derrota por 3 a 1 para o Mirassol. Para o técnico e o auxilia técnico colorados, o time falhou em tudo na partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada na noite desta quarta-feira (15). O auxiliar técnico resumiu em quatro palavras: "Fizemos um jogo horrível!".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com o resultado, o Alvirrubro permaneceu com 32 pontos, cinco à frente do Vitória, primeiro time no Z4, que ainda entra em campo nesta quinta (16), no clássico soteropolitano.

As análise do técnico e do auxiliar técnico

Ramón Díaz disse ter visto uma equipe “completamente diferente da que tivemos contra o Botafogo [quando o Alvirrubro jogou bem e venceu por 2 a 0]”, o argentino resumiu:

continua após a publicidade

– Hoje nos surpreendeu muitos os erros pontuais. Se viu uma equipe que não foi intensa, que foi superada em todos os sentidos, no tático, no dinâmico, na pressão. Temos que rever e analisar bem.

Emiliano começou explicando a troca feita no intervalo – saída do zagueiro Victor Gabriel pelo atacante Ricardo Mathias:

– A mudança ocorreu porque não estávamos indo bem ofensivamente. Sabíamos que íamos ficar expostos, mas tínhamos que buscar o placar.

Em seguida, acrescentou:

– Eles nos ganharam todos os duelos. Tivemos que trabalhar para não perder.

Assim como falou dos erros:

– Todos fizemos um trabalho muito ruim. Nós [a comissão técnica] e o grupo. Temos que botar a cara.

E sobre qual o foco do Inter agora na competição, se fugir do rebaixamento ou buscar uma vaga em torneio continental, Emiliano foi outra vez sincero, afirmando que todos os jogos são uma final a partir de agora:

continua após a publicidade

– O objetivo é jogo a jogo. Sabemos que o Inter não podia estar nessa situação pela qualidade do grupo que tem. Mas no momento, o grupo passa por uma tormenta. Hoje fizemos um jogo horrível. Temos que colocar a cara a tapa e seguir trabalhando. Vamos analisar e ver onde estão os erros. Porque erramos todos. Domingo temos que dar uma resposta ao torcedor.