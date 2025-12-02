Brasileirão: o que está em jogo para cada time nas últimas duas rodadas?

Apenas duas rodadas separam o Brasileirão de 2025 do fim. E os capítulos finais reservam emoções: as brigas estão abertas do título ao rebaixamento. Abaixo, o Lance! detalha as disputas de cada equipe nesta reta final decisiva, com probabilidades matemáticas, tabelas e datas dos confrontos, que começam nesta terça-feira (2). Confira!

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Flamengo muito próximo do título do Brasileirão

A briga pelo título brasileiro pode ser a primeira encerrada. Flamengo e Palmeiras jogam no mesmo horário: às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (3). O Rubro-Negro recebe o Ceará no Maracanã, onde a taça já estará separada para um eventual troféu, enquanto o Verdão visita o Atlético-MG. A única combinação que mantém a disputa aberta é derrota dos cariocas e vitórias dos paulistas. Por isso, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) coloca 97,2% de chances de título para os comandados de Filipe Luís.

Time Pontos Vitórias Saldo de gols Flamengo (1º) 75 22 + 50 Palmeiras (2º) 70 21 + 28

Campeão da Libertadores, Filipe Luís pode levar Flamengo também ao título brasileiro (Foto: Delmiro Junior / Photo Premium / Gazeta Press)

Briga acirrada por vaga hipotética na Libertadores

No momento, apenas os sete primeiros colocados do Brasileirão se classificam para a próxima edição da Libertadores. E o grupo não mudará: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia. Por outro lado, um eventual título de Copa do Brasil de um membro do G7 (Cruzeiro ou Fluminense) abriria uma oitava vaga. Visando esse lugar hipotético, lutam acirradamente São Paulo, Corinthians, Grêmio, Vasco, Bragantino e Atlético-MG.

continua após a publicidade

Vale ressaltar que alguns dos times já garantidos na Libertadores não podem abdicar das últimas rodadas do Brasileirão. No cenário atual, apenas os cinco primeiros colocados garantem vaga direta na fase de grupos da competição continental. Portanto, Fluminense e Bahia tentam roubar os postos de Mirassol e Botafogo para fugir dos playoffs. O Cruzeiro, por sua, vez busca apenas terminar na melhor posição possível, a vice-liderança, para ganhar maior premiação ao fim da temporada.

Time Pontos Vitórias Saldo de gols Cruzeiro (3º) 69 19 + 27 Mirassol (4º) 63 17 + 22 Botafogo (5º) 59 16 + 18 Fluminense (6º) 58 17 + 8 Bahia (7º) 57 16 + 4 São Paulo (8º) 48 13 - 6 Corinthians (9º) 46 12 - 4 Grêmio (10º) 46 12 - 6 Vasco (11º) 45 13 + 2 Bragantino (12º) 45 13 - 14 Atlético-MG (13º) 45 11 - 3

Fuga do rebaixamento

A tendência é que a briga contra o rebaixamento seja a mais emocionante nas rodadas derradeiras do Brasileirão, com equilíbrio enorme. Os times que escaparem podem ser premiados com a vaga na Copa Sul-Americana, que hoje está reservada aos times que ficarem entre as 8ª e 13ª posições, mas deve passar para os colocados entre 9º e 14º lugares após o término da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Sport e Juventude já estão rebaixados para a Série B. Depois, Fortaleza (69,5%), Santos (51,4%), Internacional (40,8%), Vitória (30,6%) e Ceará (7,5%) aparecem como os mais prováveis de cair, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Bragantino, Atlético-MG, Vasco, Corinthians e Grêmio também figuram com probabilidades matemáticas de terminar na zona de degola, porém menores que 1%.

Time Pontos Vitórias Saldo de gols Ceará (14º) 43 11 - 3 Vitória (15º) 42 10 - 14 Santos (16º) 41 10 - 11 Internacional (17º) 41 10 - 12 Fortaleza (18º) 40 10 - 14 Juventude (19º) 34 9 - 31 Sport (20º) 17 2 - 41

Últimas rodadas do Brasileirão

Terça-feira (02/12)

Vasco x Mirassol - 19h

Grêmio x Fluminense - 21h30

Quarta-feira (03/12)

Bragantino x Vitória - 19h

Fortaleza x Corinthians - 19h

Juventude x Santos - 19h30

São Paulo x Internacional - 20h

Bahia x Sport - 20h

Atlético-MG x Palmeiras - 21h30

Flamengo x Ceará - 21h30

Quinta-feira (04/12)

Cruzeiro x Botafogo - 19h30

Domingo (07/12)

Flamengo x Mirassol - 16h (pode ser antecipado)

Fluminense x Bahia - 16h

Ceará x Palmeiras - 16h

Corinthians x Juventude - 16h

Santos x Cruzeiro - 16h

Sport x Grêmio - 16h

Vitória x São Paulo - 16h

Botafogo x Fortaleza - 16h

Atlético-MG x Vasco - 16h

Internacional x Bragantino - 16h