Brasileirão: o que está em jogo para cada time nas últimas duas rodadas?
Brigas estão abertas do título ao rebaixamento
Apenas duas rodadas separam o Brasileirão de 2025 do fim. E os capítulos finais reservam emoções: as brigas estão abertas do título ao rebaixamento. Abaixo, o Lance! detalha as disputas de cada equipe nesta reta final decisiva, com probabilidades matemáticas, tabelas e datas dos confrontos, que começam nesta terça-feira (2). Confira!
Flamengo muito próximo do título do Brasileirão
A briga pelo título brasileiro pode ser a primeira encerrada. Flamengo e Palmeiras jogam no mesmo horário: às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (3). O Rubro-Negro recebe o Ceará no Maracanã, onde a taça já estará separada para um eventual troféu, enquanto o Verdão visita o Atlético-MG. A única combinação que mantém a disputa aberta é derrota dos cariocas e vitórias dos paulistas. Por isso, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) coloca 97,2% de chances de título para os comandados de Filipe Luís.
|Time
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de gols
Flamengo (1º)
75
22
+ 50
Palmeiras (2º)
70
21
+ 28
Briga acirrada por vaga hipotética na Libertadores
No momento, apenas os sete primeiros colocados do Brasileirão se classificam para a próxima edição da Libertadores. E o grupo não mudará: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia. Por outro lado, um eventual título de Copa do Brasil de um membro do G7 (Cruzeiro ou Fluminense) abriria uma oitava vaga. Visando esse lugar hipotético, lutam acirradamente São Paulo, Corinthians, Grêmio, Vasco, Bragantino e Atlético-MG.
Vale ressaltar que alguns dos times já garantidos na Libertadores não podem abdicar das últimas rodadas do Brasileirão. No cenário atual, apenas os cinco primeiros colocados garantem vaga direta na fase de grupos da competição continental. Portanto, Fluminense e Bahia tentam roubar os postos de Mirassol e Botafogo para fugir dos playoffs. O Cruzeiro, por sua, vez busca apenas terminar na melhor posição possível, a vice-liderança, para ganhar maior premiação ao fim da temporada.
|Time
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de gols
Cruzeiro (3º)
69
19
+ 27
Mirassol (4º)
63
17
+ 22
Botafogo (5º)
59
16
+ 18
Fluminense (6º)
58
17
+ 8
Bahia (7º)
57
16
+ 4
São Paulo (8º)
48
13
- 6
Corinthians (9º)
46
12
- 4
Grêmio (10º)
46
12
- 6
Vasco (11º)
45
13
+ 2
Bragantino (12º)
45
13
- 14
Atlético-MG (13º)
45
11
- 3
Fuga do rebaixamento
A tendência é que a briga contra o rebaixamento seja a mais emocionante nas rodadas derradeiras do Brasileirão, com equilíbrio enorme. Os times que escaparem podem ser premiados com a vaga na Copa Sul-Americana, que hoje está reservada aos times que ficarem entre as 8ª e 13ª posições, mas deve passar para os colocados entre 9º e 14º lugares após o término da Copa do Brasil.
Sport e Juventude já estão rebaixados para a Série B. Depois, Fortaleza (69,5%), Santos (51,4%), Internacional (40,8%), Vitória (30,6%) e Ceará (7,5%) aparecem como os mais prováveis de cair, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Bragantino, Atlético-MG, Vasco, Corinthians e Grêmio também figuram com probabilidades matemáticas de terminar na zona de degola, porém menores que 1%.
|Time
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de gols
Ceará (14º)
43
11
- 3
Vitória (15º)
42
10
- 14
Santos (16º)
41
10
- 11
Internacional (17º)
41
10
- 12
Fortaleza (18º)
40
10
- 14
Juventude (19º)
34
9
- 31
Sport (20º)
17
2
- 41
Últimas rodadas do Brasileirão
Terça-feira (02/12)
Vasco x Mirassol - 19h
Grêmio x Fluminense - 21h30
Quarta-feira (03/12)
Bragantino x Vitória - 19h
Fortaleza x Corinthians - 19h
Juventude x Santos - 19h30
São Paulo x Internacional - 20h
Bahia x Sport - 20h
Atlético-MG x Palmeiras - 21h30
Flamengo x Ceará - 21h30
Quinta-feira (04/12)
Cruzeiro x Botafogo - 19h30
Domingo (07/12)
Flamengo x Mirassol - 16h (pode ser antecipado)
Fluminense x Bahia - 16h
Ceará x Palmeiras - 16h
Corinthians x Juventude - 16h
Santos x Cruzeiro - 16h
Sport x Grêmio - 16h
Vitória x São Paulo - 16h
Botafogo x Fortaleza - 16h
Atlético-MG x Vasco - 16h
Internacional x Bragantino - 16h
