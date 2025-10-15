A patrocinadora master está em atraso com o Internacional. A Alfa não efetuou o depósito referente ao mês de setembro, que seria feito no dia 10 de outubro. Pelo que apurou o Lance!, o a direção colorada vem mantendo tratativas e aguarda uma posição definitiva sobre o repasse de valores do contrato. O clube afirma não ter recebido a indicação de que o pagamento não será realizado.

Nos bastidores, porém, não foi descartada a possibilidade de renegociações de prazos.

Patrocinados está em atraso com setembro

Neste momento, a pendência é sobre a parcela referente ao mês de setembro, que já deveria ter sido depositada pela casa de apostas que ocupa o principal espaço da camisa alvirrubra. O Inter evita falar em atraso. Segundo entrevista do presidente Alessandro Barcellos à rádio Gaúcha, é uma "questão de um ou dois dias".

A direção aguardava para a quarta (15) uma posição definitiva sobre o pagamento e prazos. O cartola falou a respeito da possibilidade de renegociações, mas ressaltou que não foi indicado que o pagamento não será feiro.

– A gente está em conversações com a patrocinadora. É dessa forma que o Inter se relaciona com os seus parceiros e nesse sentido não vejo nenhum grande problema de a gente estar conversando e renegociando prazos e datas, mas não tem esta informação de que não haverá o pagamento — afirmou Barcellos.

Salários em dia

Mesmo com a pendência do repasse da patrocinadora, o clube efetuou o pagamento de salários do elenco de jogadores normalmente no dia 5.

Em fevereiro deste ano, Inter fechou acordo de patrocínio master com a Alfa por três anos – o Grêmio tem o mesmo apoiador. Anualmente, cada clube recebe R$ 50 milhões pelo contrato de patrocínio. O valor corresponde a pouco mais de R$ 4 milhões por mês.

