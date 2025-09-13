Em apresentação de gala, Palmeiras aplica goleada no Internacional
Verdão chega a 46 pontos, enquanto o Colorado estaciona nos 27 e volta à crise
Foi um baile. Tanto que parecia que os atletas do Internacional resolveram parar olhar a apresentação do Palmeiras como espectadores de luxo, dentro de campo. Na partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão fez uma atuação sem erros, aproveitou a fragilidade defensiva do Colorado e aplicou goleada de 4 a 1 – com três gols de Vitor Roque e um de Lucas Evangelista, Carbonero descontou.
Com o resultado, a equipe paulista chegou a 46 pontos, se mantendo no topo da tabela de classificação. Do lado gaúcho, o Alvirrubro estacionou nos 27, com uma goleada às vésperas de um Gre-Nal.
Como foi o primeiro tempo de Palmeiras x Internacional
Com menos de 15 segundos, o Palmeiras deu o tom do baile que viria. Logo após o apito inicial, a bola chegou aos pés de Vitor Roque dentro da área. O camisa 9 chutou, mas em cima da defesa. A primeira grande dança do baile veio aos 3. Após uma bate-rebate na área, a bola sobrou para Felipe Anderson, que passou com açúcar e com afeto para Vitor Roque avançar e chutar por baixo de Rochet. Gol do Verdão! 1 a 0.
Nervoso com o décimo gol tomado antes dos dez minutos no ano, o Internacional até tentou reagir. Mas chegava sem eficiência à área paulista. O Palmeiras dominava as ações, e aos 23 veio a segunda grande dança do baile. Flaco López arrancou como meia, deu uma cavadinha para Facundo Torres, que encostou para Vitor Roque ampliar. Gol do Verdão! 2 a 0.
A terceira dança veio aos 27. Depois de Felipe Anderson chutar forte, Rochet bateu roupa e a bola sobrou para Lucas Evangelista tocar para as redes. Gol do Verdão! 3 a 0. Com o Colorado perdido em campo, o Palmeiras aproveitava para fazer um jogo de gala. Aos 42, a bola foi lançada na área alvirrubra outra vez, Gustavo Gómez subiu e encostou para o centro da área. Vitor Roque só teve trabalho de encostar para o fundo das redes de Rochet. Gol do Verdão! 4 a 0.
Como foi o segundo tempo de Palmeiras x Internacional
O jogo voltou com o Palmeiras ainda dominando o confronto, mas tendo que girar mais a bola para achar espaços para chegar à área do Internacional, que mudou do 4-3-3 para o 3-5-2. Nos dez primeiros minutos da etapa final, praticamente só o time paulista tocou na bola. Quando o Alvirrubro a tinha nos pés, demostrava afobação ou pouco interesse de chegar à frente. Tanto que só entrou na área de Weverton aos 22, sem ser efetivo.
Quatro minutos depois, no entanto, em uma tentativa de arrancada de Raykkonen, a bola sobrou para Carbonero que avançou entre dois zagueiros e bateu alto para vencer o camisa 21 do Verdão. Gol do Inter. 4 a 1. O gol gaúcho reascendeu o jogo. Em três minutos, o Palmeiras chegou três vezes com perigo, mas parando na defesa gaúcha. Mas já o baila já estava a caminho do fim.
Aos 36, no entanto, o Inter chegou de novo. Aguirre entrou da esquerda para o meio e bateu forte de fora da área. Weverton fez grande defesa. Dois minutos depois, o Verdão quase fez o quinto. De fora da área, Raphael Veiga lançou Bruno Rodrigues na cara de Rochet. O 11 tentou encobrir o uruguaio, mas, dessa vez, o camisa 1 colorado se deu melhor.
O que vem pela frente
O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (17), às 21h30min (de Brasília), pela Libertadores. O confronto pela ida das oitavas de final contra o River Plate será no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.
Já o próximo confronto do Internacional será o Gre-Nal 448, no domingo (21), às 17h30min, no Beira-Rio, pela 24 rodada do Brasileirão. No dia anterior, sábado (20), o Palmeiras recebe o Fortaleza, às 21h.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X INTERNACIONAL
23ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRÃO
🗓️ Data e horário: sábado, 13 de setembro de 2025, 18h30min (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, São Paulo
🥅 Gols: Vitor Roque (3', 23' 42'/1º), Lucas Evangelista (27'/1º), Carbonero (26'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Gustavo Gómez (P); Alan Rodríguez e Vitinho (I)
🟥 Cartões vermelhos:
💸 Renda: R$ 2.976.130,60
🧑🤝🧑 Público pagante: 39.640
⚽ ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: João Martins)
Weverton, Khellven, Gómez (Bruno Fuchs), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Torres; Felipe Anderson (Raphael Veiga), Flaco López (Sosa) e Vitor Roque (Bruno Rodrigues).
INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)
Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho (Alan Benítez), Ricardo Mathias (Raykkonen) e Carbonero.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
4️⃣ Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
