Na luta contra o rebaixamento, Inter e Vitória têm mesmos adversários na Série A
Colorado e Rubro-Negro disputam mais uma vez a permanência
- Matéria
- Mais Notícias
Quis o destino que, assim como em 2016, Internacional e Vitória estivessem novamente envolvidos em uma árdua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas, se não bastasse essa coincidência, outro fato curioso é que ambas as equipes vão enfrentar os mesmos adversários nesses últimos dois jogos, que vão definir o futuro de cada clube: São Paulo e Bragantino.
Relacionadas
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
A situação do Colorado
O Colorado vive em situação crítica neste Brasileirão e entrou na zona de rebaixamento na última rodada, depois de ser goleado pelo Vasco por 5 a 1, em São Januário. O resultado foi a gota d'água para Ramon Díaz, que acabou demitido do cargo de treinador e deu lugar a Abel Braga. O velho conhecido da torcida do Internacional chega para tentar salvar o time nas duas rodadas que restam.
O primeiro desafio do novo comandante está marcado para as 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando o Inter visita o São Paulo, no Morumbis, pela 37ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho fecha a competição diante da sua torcida no próximo domingo, quando recebe o Bragantino no Beira-Rio, às 16h.
➡️O que disse Abel Braga na primeira coletiva na volta ao Internacional
Vitória depende só de si
Já o Rubro-Negro vive em maré mais calma e vem em crescente no Brasileirão sob o comando de Jair Ventura. São cinco jogos de invencibilidade (três vitórias e dois empates) que tiraram o time da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro está na 15ª posição, com 42 pontos, e depende só de si nos próximos dois jogos para permanecer na elite e, quem sabe, beliscar uma vaga na Sul-Americana.
Se o Inter vai enfrentar São Paulo e Bragantino, o Vitória tem os mesmos adversários pela frente, só que em ordem inversa. A partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), o Rubro-Negro enfrenta o Massa Bruta no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Já às 16h do próximo domingo, o Leão fecha a temporada em duelo contra o São Paulo, no Barradão.
➡️Kayzer aponta mundança no Vitória na reta final do Brasileirão: 'Criamos identidade'
É contra esses dois adversários que Internacional e Vitória vão definir como será a próxima temporada. Enquanto o Inter quer apagar as memórias do rebaixamento de 2016, o Rubro-Negro sonha em repetir o roteiro do ano passado para garantir mais um ano na Série A.
- Matéria
- Mais Notícias