Quis o destino que, assim como em 2016, Internacional e Vitória estivessem novamente envolvidos em uma árdua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas, se não bastasse essa coincidência, outro fato curioso é que ambas as equipes vão enfrentar os mesmos adversários nesses últimos dois jogos, que vão definir o futuro de cada clube: São Paulo e Bragantino.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A situação do Colorado

Abel Braga na volta ao Inter para tentar livrar o time do rebaixamento; Vitória é um dos postulantes (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O Colorado vive em situação crítica neste Brasileirão e entrou na zona de rebaixamento na última rodada, depois de ser goleado pelo Vasco por 5 a 1, em São Januário. O resultado foi a gota d'água para Ramon Díaz, que acabou demitido do cargo de treinador e deu lugar a Abel Braga. O velho conhecido da torcida do Internacional chega para tentar salvar o time nas duas rodadas que restam.

continua após a publicidade

O primeiro desafio do novo comandante está marcado para as 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando o Inter visita o São Paulo, no Morumbis, pela 37ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho fecha a competição diante da sua torcida no próximo domingo, quando recebe o Bragantino no Beira-Rio, às 16h.

➡️O que disse Abel Braga na primeira coletiva na volta ao Internacional

Vitória depende só de si

Jair Ventura reunido com os atletas do Vitória no vestiário do Barradão depois de jogo diante o Mirassol, na luta contra o rebaixamento; Inter também está na briga (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Já o Rubro-Negro vive em maré mais calma e vem em crescente no Brasileirão sob o comando de Jair Ventura. São cinco jogos de invencibilidade (três vitórias e dois empates) que tiraram o time da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro está na 15ª posição, com 42 pontos, e depende só de si nos próximos dois jogos para permanecer na elite e, quem sabe, beliscar uma vaga na Sul-Americana.

continua após a publicidade

Se o Inter vai enfrentar São Paulo e Bragantino, o Vitória tem os mesmos adversários pela frente, só que em ordem inversa. A partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), o Rubro-Negro enfrenta o Massa Bruta no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Já às 16h do próximo domingo, o Leão fecha a temporada em duelo contra o São Paulo, no Barradão.

➡️Kayzer aponta mundança no Vitória na reta final do Brasileirão: 'Criamos identidade'

É contra esses dois adversários que Internacional e Vitória vão definir como será a próxima temporada. Enquanto o Inter quer apagar as memórias do rebaixamento de 2016, o Rubro-Negro sonha em repetir o roteiro do ano passado para garantir mais um ano na Série A.