O Internacional tem mais um dia de folga. O elenco comandado pelo técnico Roger Machado se apresenta no sábado (28) para a intertemporada visando o restante do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e Libertadores. A programação dos trabalhos para o período ainda não foi divulgada.

Agenda

Os jogadores têm só mais esta sexta-feira (27) de folga. Alguns atletas retomaram atividades com ajuda de profissionais, como mostra vídeo com Enner Valencia, divulgado no Instagram, enquanto ainda aproveitam as últimas horas com suas famílias. A partir do sábado, o grupo terá 14 dias de trabalho até a partida contra o Vitória, em 12 de julho.

Vitinho

O Internacional aguarda para qualquer momento um aval da Fifa para renovar o contrato com Vitinho. O vínculo termina nesta segunda (30). Para a permanência do camisa 28, a direção colorada aguarda normativa que permite a jogadores que atuam na Rússia e na Ucrânia, em guerra desde 2022, atuem em seus países de origem. Com o ok da entidade máxima do futebol, o atacante deve permanecer até junho de 2026.

Sub-20

Sem tempo para lamber as feridas da derrota de 2 a 1 Gre-Nal do Brasileirão da categoria, o Inter treina hoje visando o jogo de volta da semifinal do Gauchão Sub-20 contra o Real SC, marcado para as 15h (de Brasília) de domingo (29). O jogo acontece na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Na ida, em Tramandaí, o Colorado venceu por 1 a 0.

Sub-17

O Estadual da categoria também está na fase semifinal. O Alvirrubro faz hoje, no Celeiro de Ases, o último trabalho visando a partida de volta contra o Grêmio. O jogo será no sábado (28), às 15h, em Alvorada. Na ida, o Gre-Nal terminou empatado em 2 a 2.

Feminino sub-17

O Inter abriu check-in para quem quiser assistir Inter x Vasco, pelo Brasileirão Feminino Sub-17, que acontece às 15h de sábado, no SESC Protásio Alves. O jogo é válido pela oitava rodada da competição. As Gurias Coloradas da categoria amargam a 17ª colocação, com uma vitória e seis derrotas.

Próximos jogos o Internacional

O Internacional tem quatro os cinco jogos após a Copa do Mundo de Clubes no Beira-Rio. Dessas partidas, uma é pele Copa do Brasil. Pelo Nacional, o Colorado tem três confrontos na sua cancha. Vale lembrar que o Inter está no Z4, na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.