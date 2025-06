De virada, o Grêmio venceu o Internacional por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (25), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul-RS, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os três gols saíram no segundo tempo. Após Crysthyan abrir o placar para o Colorado, Jardiel e Adrielson viraram para o Tricolor Gaúcho.

Com a vitória, o Grêmio é o 15º colocado, com 17 pontos. São cinco a mais do que o Internacional, que abre a zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 12.

Como foi o jogo

Em um primeiro tempo truncado, cada time teve um gol anulado. O Grêmio, por toque de mão de Gabriel Mec; o Inter, por impedimento de Luiz Felipe.

Menos de um minuto após a volta do intervalo, aos 50 segundos, o Inter abriu o placar. Luiz Felipe entortou Smiley no lado esquerdo da grande área e cruzou rasteiro, para a pequena área, onde Crysthyan só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol.

Com Riquelme como protagonista, o Grêmio reagiu. Aos 20, o camisa 10 cruzou para Jardiel. O primeiro chute do centroavante, que entrou no intervalo no lugar de Gabriel Mec, foi defendido por Henrique Menke. No rebote, o próprio camisa 9 concluiu no canto para empatar.

Empolgado, o Grêmio chegou à virada aos 27, após nova trama que iniciou com Riquelme. João Dalla Corte não conseguiu afastar, e a bola sobrou para Adrielson, que concluiu no canto esquerdo.

Na reta final do jogo, a torcida do Grêmio arremessou sinalizadores em direção ao gramado. Luis Otávio, capitão do Inter, os atirou de volta para a arquibancada, e foi expulso.

O que vem por aí

Pela 16ª rodada, o Grêmio visita o Botafogo, na próxima quarta-feira (2), às 15h, no Conselheiro Galvão, em Madureira-RJ. Na quinta-feira (3), às 21h30min, o Internacional recebe o Corinthians, no Francisco Novelletto, em Porto Alegre-RS.

Antes disso, a dupla Gre-Nal entra em campo para confirmar vantagem nos jogos de volta do Campeonato Gaúcho Sub-20. No sábado (28), às 11h, o Grêmio e enfrenta o São José, de Porto Alegre, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. No domingo (29), às 15h, o Inter encara o Real, de Tramandaí, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 1 INTERNACIONAL

CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20 - 15ª RODADA

🗓️ Data e horário: 25 de junho de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Crysthyan, a 1' do 2T (I); Jardiel, aos 20' do 2T, e Adrielson, aos 27' do 2T (G)

🟥 Cartão vermelho: Luis Otávio (I)

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Fabiano Daitx)

João Victor; Smiley, Nathan, João Lima e Pedro Gabriel; Zortéa e Araújo; Adrielson (Fellipe Magalhães), Riquelme e Gabriel Passos (Rogério); Gabriel Mec (Jardiel).

INTERNACIONAL (Técnico: Renan Brito)

Henrique Menke; Jhonatan Almeida, Gabriel Lara, Evertow e João Dalla Corte; Luis Otávio e Denis Marfo (Bernardo); Marlon (João Victor), Yago Noal e Luiz Felipe (Allex); Crysthyan (Leandro Kauã).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Horn (RS)

🚩 Assistentes: Fabricio Baseggio (RS) e Conrado Berger (RS)