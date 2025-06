Internacional tem duas boas notícias relativas a atacante

O Internacional tem duas boas notícias relativas ao atacante Vitinho. Uma vem da Suíça, outra do departamento médico. Conforme apurou o Lance!, o clube recebeu informações de que a Fifa pretende prorrogar a normativa que permite aos jogadores de clubes da Ucrânia e da Rússia não retornarem aos países, que estão em guerra desde fevereiro de 2022. Do DM, a previsão é de que o jogador esteja à disposição nas próximas semanas.

Com a parada nas competições para a Copa do Mundo de Clubes, os jogadores que não estavam no DM receberam 15 dias de férias. A folga termina no sábado (28).

Normativa será prorrogada

Pertencente ao Dínamo de Kiev, Vitinho voltou ao Brasil com a eclosão do conflito. Passou pelo Athlético-PR e Bragantino antes de chegar ao Beira-Rio no começo deste ano. O empréstimo do atacante termina no próximo dia 30. A direção alvirrubra espera pela definição da entidade máxima do futebol para renovar o vínculo do jogador.

Se a notícia recebida pelos cartolas do time gaúcho se confirmar – o que deve acontecer em breve –, o atleta terá seu contrato ampliado por mais 12 meses. Segundo fontes disseram ao Lance!, o 28 tem um acordo assinado comprometendo-se a permanecer, caso haja a liberação por parte da Fifa.

Atleta importante no grupo

Além de ser considerado um jogador importante, por ter marcado gols decisivos no Gauchão e na Libertadores, Vitinho atua em uma posição considerada carente no elenco. Se o vínculo não fosse ampliado, o Colorado teria que buscar um substituto. Mesmo sem a titularidade, Vitinho participou de 26 partidas na temporada e marcou seis gols, cinco deles no Estadual.

O atacante de 26 anos está no DM tratando uma fratura no cotovelo esquerdo, sofrida na partida contra o Fluminense, a penúltima antes das férias. Ele passou por cirurgia e ainda deve levar algumas semanas para ficar à disposição de Roger Machado.