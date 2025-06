Internacional perdeu Elián Irala para os dólares árabes

O Internacional perdeu Elián Irala para os dólares dos Emirados Árabes Unidos. Precisando de dinheiro para sair de uma crise financeira, o San Lorenzo acabou se rendendo ao Shabab Al Ahly e fechou a venda do volante de 20 anos que era pretendido pelo Colorado. O Lance! apurou que o valor ficou em 3 milhões de dólares.

Precisando de um substituto para o volante Fernando, que rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho direito, o Alvirrubro via no argentino, tido como um típico camisa 5, um atleta à altura.

Representante confirmou negociação

No final de maio, surgiu a informação de que a negociação entre Inter e Ciclón ficou alinhavada em fevereiro, quando o camisa 5 do time argentino quase veio para o Beira-Rio. O Inter contava ainda com uma notícia vinda de Buenos Aires, a crise financeira o clube de Boedo, que provocou até uma greve dos jogadores.

O que a direção alvirrubra não contava era com a concorrência vinda do Oriente Médio. A notícia já circulava entre jornalistas portenhos há alguns dias, e o Lance! confirmou o fato na manhã desta quinta-feira (26) com o representante do atleta, Juan Cruz Oller. Questionado sobre a negociação, o argentino foi curto e rápido:

– Emirados 100%.

Depois, não respondeu mais a questionamentos. Colegas Hermanos informam que, apesar de ter dado prioridade ao Colorado na próxima janela, deve assinar com o Shabab Al Ahly por 3 milhões de dólares. O negócio deve ser oficializado na abertura do período de transferências, em 10 de julho.

Agora, a direção vasculha o mercado atrás de um nome para a camisa 5. Além do volante, o Inter está a procura de um zagueiro, já que corre o risco de perder Vitão e Victor Gabriel, e pelo menos mais um atacante.