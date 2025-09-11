A novas ideias de escalação testadas no Internacional

O técnico Roger Machado aproveitou a parada para a Data Fifa para testar formações diferentes. Se na semana passada foi levado a campo um time no 4-1-3-2, com o retorno de Bruno Henrique, numa volta dos três volantes – ao lado de Thiago Maia e Alan Rodríguez –, desde segunda-feira (8), novas ideias de escalação têm sido testadas no Internacional. Outra novidade foi o retorno de Bruno Tabata aos trabalhos com o grupo.

O Colorado retorna a campo no sábado (13), contra o Palmeiras. A partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro será 18h30min (de Brasília), na Allianz Arena, em São Paulo.

Volta ao 4-3-3 original

O Lance! apurou que, após fazer testes do 4-1-3-2 na primeira semana, o comandante colorado retomou a sua ideia original de escalação, com dois pontas bem abertos, nos dois primeiros dias desta semana. Sem mais Wesley, vendido para o Al-Rayyan-CAT, o treinador esboçou a equipe com Vitinho e Carbonero pelos lados, servindo Ricardo Mathias.

O time ainda teve Victor Gabriel na lateral esquerda, no lugar de Bernabei, suspenso pelo terceiro amarelo. Sem Rochet, que estava com a seleção do Uruguai, o time foi trabalhado com Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Carbonero.

Alternativa com Tabata

Na quarta (10), após a dinâmica de grupo realizada na tarde de terça (9), novo teste foi feito. Tabata, recuperado de problema muscular, entrou no lugar de Vitinho. O camisa 17 foi posicionado como meia-direita, com o time passando para o 4-2-3-1.

Nessa formação, Thiago Maia e Alan Rodríguez ficariam como volantes, com Tabata, Alan Patrick e Carbonero fechando o meio. O time ficaria assim: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias.