Internacional promove dinâmica de grupo visando retomada

Comum em grandes corporações, uma dinâmica de integração, normalmente organizadas por profissionais de Recursos Humanos e psicólogos, entrou na receita do Internacional. Visando a retomada dos bons desempenhos, cartolas, comissão técnica, grupo de jogadores e funcionários participaram da atividade no resort Vila Ventura, na cidade de Viamão – local que serviu de concentração para a seleção do Equador na Copa do Mundo de 2014 – na tarde de quarta-feira (10)

O Colorado retorna a campo no próximo sábado (13), contra o Palmeiras. A partida válida pela 23ª rodado do Campeonato Brasileiro será 18h30min (de Brasília), na Allianz Arena, em São Paulo.

Ação foi pedida pela comissão técnica

A atividade, realizada à tarde e seguida de um churrasco à noite, foi um acordada entre comissão técnica e direção. O objetivo é reforçar a união interna e manter a equipe focada nas metas da reta final do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é ter o elenco concentrado na busca por uma vaga na Libertadores de 2026.

Assim, depois do treino da manhã de terça, atletas, comissão técnica, dirigentes e funcionários do Departamento de Futebol que estão ligados ao dia a dia do vestiário embarcaram em ônibus com direção ao município da Região Metropolitana de Porto Alegre. Ali, participaram dos trabalhos multidisciplinares.

Além do material preparado pelo setor de psicologia do clube, também falaram com os jogadores o diretor-esportivo D'Alessandro, o diretor-executivo André Mazzuco, o vice de futebol José Olavo Bisol e o presidente Alessandro Barcellos.

Necessidade de mudar a rotina

Conforme apurou o Lance!, não foi constatado no grupo nenhum sinal de falta de união ou comprometimento. Mesmo assim, após as eliminações nas copas do Brasil e Libertadores e ante o baixo rendimento do time, foi considerado importante mudar a rotina, criando uma ação diferente.

Nos bastidores, a ideia é que a atividade sirva como uma espécie de "pacto" pela conquista da vaga na Libertadores, o principal objetivo do clube no momento.

Volta à rotina nesta quarta

Os jogadores voltam aos treinos no CT Parque Gigante às 10h (de Brasília) desta quarta. Outros dois treinamentos serão realizados antes da partida contra o Verdão, no sábado. A viagem para São Paulo está marcada para a tarde de sexta (12).

Apesar da posição ruim na tabela de classificação, o clube projeta uma fase de retomada de rendimento e, por tanto, de crescimento. Para isso, o Inter precisa ganhar posições.