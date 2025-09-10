Atacante pode trocar o Internacional pelo México
Janela de transferência para o país norte-americano fecha na sexta (12)
Nem todas as janelas de transferências foram fechadas, e o atacante Enner Valencia pode trocar o Internacional pelo México, que encerra seu período de negócios apenas na sexta-feira (12). A informação veio do Equador, onde o camisa 13 estava até está terça (9) com sua seleção para a disputa da última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026 – em Guayaquil, o atleta marcou o gol da vitória do Equador sobre a Argentina.
Apesar das janelas de transferência terem fechado na Europa e no mundo árabe, quatro países ainda estão com o período legal para contratações aberto: Rússia, até a quinta (11); Turquia e México, até sexta; e Portugal, até segunda (15).
Agente negou volta ao Equador
Procurado pelo Lance!, o agente do jogador, falou, segundo o diário Olé, da Argentina, haver a possibilidade de uma negociação internacional.
– Há uma possibilidade de mudança na equipe que analisaremos nas próximas horas, basicamente para nos prepararmos para a Copa do Mundo da melhor forma possível. Por enquanto, um retorno ao Equador não está nos planos, mas uma transferência internacional está – disse o empresário.
Clube cogitado
No Equador, a jornalista María José Flores da TC Televisión e DS Sports cravou que o camisa 13 está acertado com o Pachuca, do México – que permite transferências até sexta. Ela fez uma postagem em seu perfil do X (antigo Twitter). Valencia jogou na terça sua última partida pelas Eliminatórias da Copa e fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Argentina.
O centroavante chegou à marca de cem jogos com a camisa de La Tri e foi recebido com festa no Estádio Banco Pichincha, em Guayaquil. Jogando em casa, Valencia fez valer o título de artilheiro do selecionado e marcou de pênalti.
