imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Atacante pode trocar o Internacional pelo México

Janela de transferência para o país norte-americano fecha na sexta (12)

Valencia na selação do Equador
imagem cameraValencia na sua 100ª partida pelo Equador (Foto: Divulgação/La Tri)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 10/09/2025
09:30
Atualizado há 2 minutos
  • Mais Notícias

Nem todas as janelas de transferências foram fechadas, e o atacante Enner Valencia pode trocar o Internacional pelo México, que encerra seu período de negócios apenas na sexta-feira (12). A informação veio do Equador, onde o camisa 13 estava até está terça (9) com sua seleção para a disputa da última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026 – em Guayaquil, o atleta marcou o gol da vitória do Equador sobre a Argentina.

continua após a publicidade

Apesar das janelas de transferência terem fechado na Europa e no mundo árabe, quatro países ainda estão com o período legal para contratações aberto: Rússia, até a quinta (11); Turquia e México, até sexta; e Portugal, até segunda (15).

Agente negou volta ao Equador

Procurado pelo Lance!, o agente do jogador, falou, segundo o diário Olé, da Argentina, haver a possibilidade de uma negociação internacional.

continua após a publicidade

– Há uma possibilidade de mudança na equipe que analisaremos nas próximas horas, basicamente para nos prepararmos para a Copa do Mundo da melhor forma possível. Por enquanto, um retorno ao Equador não está nos planos, mas uma transferência internacional está – disse o empresário.

Clube cogitado

No Equador, a jornalista María José Flores da TC Televisión e DS Sports cravou que o camisa 13 está acertado com o Pachuca, do México – que permite transferências até sexta. Ela fez uma postagem em seu perfil do X (antigo Twitter). Valencia jogou na terça sua última partida pelas Eliminatórias da Copa e fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Argentina.

continua após a publicidade

O centroavante chegou à marca de cem jogos com a camisa de La Tri e foi recebido com festa no Estádio Banco Pichincha, em Guayaquil. Jogando em casa, Valencia fez valer o título de artilheiro do selecionado e marcou de pênalti.

Valencia na seleção do Equador
Valencia recebe homenagem pela 100ª partida pela seleção do Equador (Foto: Divulgação/La Tri)

Tudo sobre

  • Matéria
