Goleiro vira dúvida no Internacional para a reta final do Brasileiro

O goleiro Sergio Rochet virou dúvida no Internacional para a reta final do Campeonato Brasileiro. Titular absoluto do técnico Marcelo Bielsa na seleção uruguaia, o camisa 1 do Internacional ficou de fora do empate em 0 a 0 com Chile, na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Conforme apurou o Lance!, o jogador sentiu dores no joelho esquerdo.

O Colorado retorna a campo no sábado (13), contra o Palmeiras. A partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro será 18h30min (de Brasília), na Allianz Arena, em São Paulo.

Terceira lesão no ano

O goleiro alvirrubro tem chances de ficar de fora do time pela terceira vez no ano. Durante todo o Campeonato Gaúcho, o uruguaio passou por tratamento para uma tendinose no joelho esquerdo. Na sua primeira partida no ano, na abertura do Brasileirão, Rochet quebrou o dedo anelar da mão esquerda, voltando somente após a Copa do Mundo de Clubes, em 12 de julho.

Na terça (9), o camisa 1 foi retirado do time que enfrentaria o Chile. Antes do confronto, o jornal montivedeano Ovación noticiou que o atleta havia sentido dores e era dúvida para o jogo. De acordo com a assessoria de imprensa da Celeste, “estava machucado” no joelho esquerdo, o mesmo da tendinose do começo do ano. O informe da seleção não foi além disso.

Rochet jogou 13 de 45 partidas

Assim, não há informações se o problema recente é semelhante ao do começo do ano. O Inter observa de perto a situação do uruguaio e aguarda sua chegada para uma reavaliação. Rochet participou de somente 13 das 45 partidas da equipe gaúcha na temporada 2025.

Apesar de ficar no banco de reservas na partida em Santigo, não houve nenhuma confirmação de lesão do goleiro. Antes da partida, Rochet participou normalmente do aquecimento, conforme as imagens da transmissão oficial da partida.