Internacional, Al-Rayyan e Wesley anunciam conclusão de transferência

O atacante Wesley não é mais jogador do Internacional. Na manhã desta quarta-feira (3), o Colorado, o Al-Rayyan, do Catar, e o próprio jogador anunciaram a conclusão das negociações. Conforme apurou o Lance!, os valores envolvidos na transferência giram em torno de 10 milhões de dólares – 50% ficam para o Alvirrubro, 30% para o camisa 21 e 20% para o Palmeiras.

O atleta, de 26 anos, foi comprado pelo Inter junto ao Cruzeiro no começo de 2024, por 2 milhões de dólares. De lá para cá, disputou 87 partidas, marcou 14 gols e concedeu seis assistências.

Protagonista em 2024

O atacante acabou sendo um dos protagonistas do time em 2024. Após conquistar a titularidade quando o time era comandado por Eduardo Coudet, cresceu de rendimento com a chegada de Roger Machado. Foi o artilheiro da equipe no Brasileirão do ano passado, com 11 gols.

Este ano, porém, acabou enfrentando em uma seca de gols — ele não marcou nenhuma vez pelo Gauchão, Brasileirão ou Libertadores. Sua única bola nas redes desde o começo da temporada foi contra o Maracanã, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Wesley no jogo contra o Maracanã (Foto: Ricardo Duarte/SC Innternacional)

Confira o que dizem as postagens

"O Clube do Povo agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira", assinalou o Inter em nota divulgada.

Wesley escreveu: "Me despeço desse clube que marcou a minha vida e da minha família. Saio com um sentimento de carinho enorme pelo Sport Club Internacional. Dou adeus como jogador, mas saibam que esse clube ganhou uma nova família de torcedores. Muito obrigado, torcida e meus companheiros, pelo apoio em todos os momentos. Obrigado, meu Colorado".

O clube catari fez uma publicação nas redes anunciando o novo reforço. "Bem-vindo, Wesley", publicou no Instagram.

