Abel Braga revela cirurgia 15 dias antes de voltar ao Internacional

O Internacional divulgou um documentário no YouTube sobre os oito dias da volta de Abel Braga ao vestiário colorado. Em 51 minutos, o vídeo mostra bastidores desde a chegada até a manutenção do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Surpreende um trecho na apresentação do técnico ao grupo de jogadores. Em determinado momento, Abel revela ter passado por uma cirurgia no coração 15 dias antes de chegar a Porto Alegre.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O ex-treinador, aposentado desde 2022, passou por uma ablação. Trata-se de um procedimento médico minimamente invasivo que destrói algum tecido anormal no corpo. No caso dele, no coração.

Abel Braga revela cirurgia

Aos 73 anos, Abel Braga assumiu o comando técnico do Alvirrubro pela oitava vez no dia 30 de dezembro. Ele chegou para um milagre. Com o time do Z4 e dependendo de resultados paralelos, sua missão era salvar o clube da queda. E conseguiu, na rodada final. Antes, na apresentação ao elenco, ele revelou:

continua após a publicidade

– Sabem o que eu estava fazendo na sexta retrasada? Há 15 dias?... Eu estava fazendo ablação no coração… É a quarta que eu faço – disse ao grupo, destacando que só aceitou o chamado porque acreditava que era possível reverter o risco iminente de queda:

– Eu segui meu coração quando vim para cá, mas porque eu acreditava – afirmou após a vitória por 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, resultado que, somado aos demais da rodada final, garantiu matematicamente o Inter na Série A.

continua após a publicidade

A passagem relâmpago de Abel durou oito dias. E, apesar do desfecho positivo, ele reiterou que não voltará a exercer a função de treinador. Veja o vídeo completo: