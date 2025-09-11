Atacante equatoriano está entre os maiores estrangeiros do Internacional

Negociando sua saída, trocando o Internacional pelo Pachuca, do México, o atacante Enner Valencia deixará o Beira-Rio com uma marca importante na história colorada. Com o acordo praticamente fechado – conforme apurou o Lance!, os clubes estão na fase de troca de documentos –, o equatoriano não teve em Porto Alegre seu melhor momento, mas deixará o Alvirrubro entre os oito maiores artilheiros estrangeiros.

No Inter desde julho de 2023, o camisa 13 soma 31 gols em cem jogos – o número foi completado em meio a sua pior fase com a camisa vermelha. Com isso, o centroavante se confirma no top 10 de estrangeiros que mais colocaram a bola nas redes adversárias pelo Colorado em toda a história. É o único equatoriano neste ranking.

Lista é liderada por argentino desde os anos 1940

A lista é liderada pelo argentino José Villalba, que atuou em 194 partidas entre 1941 e 1944, fazendo 149 gols. Atrás dele fica um compatriota, Andrés D’Alessandro. O camisa 10 é ídolo recente, chegou ao Beira-Rio em 2008 e só saiu em 2022, com 529 partidas e 97 gols.

O ranking é completado com quatro uruguaios – Fabio Cartillo (73), Rubén Paz (72), Nico López (40) e Diego Forlán (22) –, o italiano Mario Mancuso (52), o peruano Paolo Guerrero (32) e o chileno Elias Figueroa (27).

Estrangeiros com mais gols pelo Inter

Nome País Período Gols José Villalba Argentina 1941-1944 149 Andrés D'Alessandro Argentina 2008-2022 97 Fabio Castillo Uruguai 1935-1942 73 Rubén Paz Uruguai 1982-1986 72 Mario Mancuso Itália 1934-1937 52 Nico López Uruguai 2016-2019 40 Paolo Guerrero Peru 2018-2021 32 Enner Valencia Equador 2023-2025 31 Elias Figueroa Chile 1971-1976 27 Diego Forlán Uruguai 2012-2013 22