Internacional

Atacante equatoriano está entre os maiores estrangeiros do Internacional

Enner Valencia é o oitavo estrangeiro a mais marcar gols com a camisa vermelha

Bahia x Internacional - Valencia e Alan Patrick. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional
imagem cameraValencia soma 31 gols e é oitavo estrangeiro com mais gols pelo Inter (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 11/09/2025
08:15
  • Matéria
  Matéria

Negociando sua saída, trocando o Internacional pelo Pachuca, do México, o atacante Enner Valencia deixará o Beira-Rio com uma marca importante na história colorada. Com o acordo praticamente fechado – conforme apurou o Lance!, os clubes estão na fase de troca de documentos –, o equatoriano não teve em Porto Alegre seu melhor momento, mas deixará o Alvirrubro entre os oito maiores artilheiros estrangeiros.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

No Inter desde julho de 2023, o camisa 13 soma 31 gols em cem jogos – o número foi completado em meio a sua pior fase com a camisa vermelha. Com isso, o centroavante se confirma no top 10 de estrangeiros que mais colocaram a bola nas redes adversárias pelo Colorado em toda a história. É o único equatoriano neste ranking.

Lista é liderada por argentino desde os anos 1940

A lista é liderada pelo argentino José Villalba, que atuou em 194 partidas entre 1941 e 1944, fazendo 149 gols. Atrás dele fica um compatriota, Andrés D’Alessandro. O camisa 10 é ídolo recente, chegou ao Beira-Rio em 2008 e só saiu em 2022, com 529 partidas e 97 gols.

O ranking é completado com quatro uruguaios – Fabio Cartillo (73), Rubén Paz (72), Nico López (40) e Diego Forlán (22) –, o italiano Mario Mancuso (52), o peruano Paolo Guerrero (32) e o chileno Elias Figueroa (27).

Estrangeiros com mais gols pelo Inter

NomePaísPeríodoGols

José Villalba

Argentina

1941-1944

149

Andrés D'Alessandro

Argentina

2008-2022

97

Fabio Castillo

Uruguai

1935-1942

73

Rubén Paz

Uruguai

1982-1986

72

Mario Mancuso

Itália

1934-1937

52

Nico López

Uruguai

2016-2019

40

Paolo Guerrero

Peru

2018-2021

32

Enner Valencia

Equador

2023-2025

31

Elias Figueroa

Chile

1971-1976

27

Diego Forlán

Uruguai

2012-2013

22

D'Alessandro - Internacional x Frederiquense
D'Ale é o segundo da lista, com 97 gols (Foto: Divulgação/SC Internacional)

