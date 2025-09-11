Atacante equatoriano está entre os maiores estrangeiros do Internacional
Enner Valencia é o oitavo estrangeiro a mais marcar gols com a camisa vermelha
- Matéria
- Mais Notícias
Negociando sua saída, trocando o Internacional pelo Pachuca, do México, o atacante Enner Valencia deixará o Beira-Rio com uma marca importante na história colorada. Com o acordo praticamente fechado – conforme apurou o Lance!, os clubes estão na fase de troca de documentos –, o equatoriano não teve em Porto Alegre seu melhor momento, mas deixará o Alvirrubro entre os oito maiores artilheiros estrangeiros.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
No Inter desde julho de 2023, o camisa 13 soma 31 gols em cem jogos – o número foi completado em meio a sua pior fase com a camisa vermelha. Com isso, o centroavante se confirma no top 10 de estrangeiros que mais colocaram a bola nas redes adversárias pelo Colorado em toda a história. É o único equatoriano neste ranking.
Lista é liderada por argentino desde os anos 1940
A lista é liderada pelo argentino José Villalba, que atuou em 194 partidas entre 1941 e 1944, fazendo 149 gols. Atrás dele fica um compatriota, Andrés D’Alessandro. O camisa 10 é ídolo recente, chegou ao Beira-Rio em 2008 e só saiu em 2022, com 529 partidas e 97 gols.
O ranking é completado com quatro uruguaios – Fabio Cartillo (73), Rubén Paz (72), Nico López (40) e Diego Forlán (22) –, o italiano Mario Mancuso (52), o peruano Paolo Guerrero (32) e o chileno Elias Figueroa (27).
Estrangeiros com mais gols pelo Inter
|Nome
|País
|Período
|Gols
José Villalba
Argentina
1941-1944
149
Andrés D'Alessandro
Argentina
2008-2022
97
Fabio Castillo
Uruguai
1935-1942
73
Rubén Paz
Uruguai
1982-1986
72
Mario Mancuso
Itália
1934-1937
52
Nico López
Uruguai
2016-2019
40
Paolo Guerrero
Peru
2018-2021
32
Enner Valencia
Equador
2023-2025
31
Elias Figueroa
Chile
1971-1976
27
Diego Forlán
Uruguai
2012-2013
22
- Matéria
- Mais Notícias