Internacional lança terceiro uniforme em homenagem a 1975

Em parceria com a Adidas, o Internacional lançou seu terceiro uniforme para a temporada de 2025. Assim como os modelos para jogar em casa e fora, o material faz uma homenagem aos 50 anos da conquista do Campeonato Brasileiro de 1975. A camisa chama a atenção pelo design e aposta na estética “all black”. O lançamento já está disponível no site www.lojadointer.com.br, no site da Adidas Brasil, nas lojas físicas Inter Store e em pontos franqueados pelo Brasil.

A peça estará à disposição nas lojas varejistas e demais sites a partir do dia 17. Na Inter Store virtual, sócios(as) colorados em dia têm 15% de desconto para a aquisição da peça.

Como é o modelo

O modelo é predominantemente preto, com grafismos por toda sua parte frontal com a escrita “1975”, em alusão ao ano em que o Colorado conquistou o histórico título brasileiro. Diferente dos demais lançamentos da temporada, a peça não conta com o escudo antigo do clube, mas, sim, as emblemáticas letras “SCI”.

O nome do Inter, a logo da marca e as tradicionais três listras aparecem de forma discreta, no mesmo tom dos grafismos da camisa. O kit completo conta com calções e meiões pretos, definindo a estética monocromática do uniforme.

Detalha da nova camisa nova do Internacional (Foto: Divulgação/SC Internacional)

Campanha tem herói do título

A campanha de lançamento adotou um tom clássico, com vídeo produzido no gramado do Beira-Rio ao melhor estilo sinfonia de orquestra. O elenco masculino foi representado por Alan Rodríguez, Carbonero e Gustavo Prado. As meio-campistas Jordana e Julia Bianchi, do elenco feminino do Colorado, também participaram das fotos.

Além disso, Paulo César Carpegiani, campeão brasileiro de 1975, foi uma das estrelas do ensaio sob o papel de maestro, resgatando a história de um time que jogava por música. A versão adulta, masculina e feminina, será comercializada a partir de R$ 399,99. O modelo infantil estará à venda por R$ 349,99.