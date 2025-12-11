Técnico pede estátua para ex-atacante do Internacional

A cidade de Tessalônica e o PAOK não são mais os mesmos desde a chegada de Taison, ex-atacante do Internacional, no segundo semestre de 2022. Ídolo da torcida da Águia de Duas Cabeças, o guri de Pelotas vem se destacando no Campeonato Grego desde que desembarcou por lá e, recentemente, recebeu elogios do técnico da equipe. Tanto que o romeno Răzvan Lucescu chegou a sugerir uma estátua do agora camisa 11.

Técnico pede estátua

No domingo (7), o jogador de 37 anos foi o destaque na vitória por 3 a 1 sobre o Aris, pela 13ª rodada do Grego. Foi elogiadíssimo pela mídia e recebeu nota 10 da plataforma SofaScore. Na coletiva, Lucescu não poupou exaltações ao gaúcho. E fez um pedido inusitado:

– Acho que uma estátua deveria ser erguida aqui para Taison. Pela qualidade, pelo ânimo e pelo exemplo que ele representa.

Nascido no bairro Navegantes, em Pelotas, Taison vive talvez a melhor temporada de sua carreira. Em quatro temporadas no clube, se transformou em um ídolo local. Tanto que, do lado de fora do estádio Toumba, onde o PAOK manda os seus jogos, há um imenso grafite com o rosto do jogador com o punho direito cerrado erguido.

Símbolo contra preconceitos

Defensor da causa antirracista, ele acabou virando um símbolo da luta contra todo o tipo de preconceito na Grécia. Isso mesmo, o 11 do PAOK tem o respeito por torcedores de outros clubes. Mesmo assim, não é uma unanimidade. Há algumas semanas, um jornalista local afirmou que, se fosse presidente do clube, não renovaria o contrato de Taison por conta da sua idade.

Desde então, o jogador comemora os seus gols como se fosse um senhor utilizando uma bengala. O gesto caiu no gosto da torcida. Na atual temporada, o "velho" Taison marcou quatro gols e concedeu seis assistências em 22 partidas. Com sua ajuda, o time figura como vice na tabela de classificação do Grego. Em 25 jogos na temporada 2025/2026, o Alvinegro venceu 15, empatou seis e perdeu somente quatro.