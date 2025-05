Tiago Volpi foi apontado como vilão no empate em 1 a 1 do Grêmio com o Godoy Cruz-ARG, na noite desta terça-feira (13), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Aos 28 minutos do primeiro tempo, quando o Tricolor Gaúcho vencia por 1 a 0, o goleiro espalmou para frente chute de Altamira. No rebote, Andino concluiu em cima do arqueiro gremista, que não conseguiu fazer a defesa.

Em entrevista na zona mista da Arena do Grêmio, Volpi lamentou o lance. O goleiro do Grêmio concordou que poderia ter feito melhor.

— Todo gol, seja até um gol indefensável, vou sempre tentar fazer algo melhor. Hoje não é diferente. Mais ainda do que o primeiro chute, o segundo, não ter conseguido efetuar a defesa, me chateia, porque acaba influenciando diretamente no resultado do jogo. Mas não dá mais para viver do que já passou. É procurar corrigir essas situações — afirmou.

Andino comemora gol do Godoy Cruz sobre o Grêmio. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

A fragilidade defensiva do Grêmio tem sido um grande problema nesta temporada. Em sua entrevista coletiva após o empate com o Godoy Cruz, o técnico Mano Menezes lamentou a dizer que tem sido muito fácil para os adversários balançarem as redes do Tricolor Gaúcho.

Reserva de Tiago Volpi, Gabriel Grando interessa ao Palmeiras

Em meio à contestação a Volpi, circula a informação do interesse do Palmeiras em Gabriel Grando, seu reserva imediato. A notícia foi inicialmente publicada por GZH, e confirmada pela reportagem do Lance!.