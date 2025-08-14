Na última terça-feira (12), o Grêmio anunciou a rescisão de contrato de Nathan 'Pescador'. Livre no mercado, o meia de 29 anos já interessaria a outras quatro equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, conforme o staff do jogador. Além disso, clubes do exterior também teriam buscado informações sobre o atleta.

Nathan disputou apenas duas partidas da atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. Dessa forma, como não atingiu o limite de sete jogos, pode atuar normalmente por outra equipe nessa mesma competição.

Em passagem de mais de dois anos, Nathan jamais se firmou no Grêmio

Nathan nunca conseguiu se firmar desde que chegou ao Grêmio, em abril de 2023. Ao todo, o meio-campista disputou 47 jogos pelo Imortal, apenas 14 como titular. Marcou um gol e deu uma assistência.

Nesta temporada, Nathan esteve em campo somente em quatro oportunidades. Sua última aparição foi na vitória por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño-PAR, no dia 29 de maio, na Arena do Grêmio, pela Copa Sul-Americana. No início de julho, o meia sofreu lesão muscular de grau 1 na panturrilha direita.

Formado nas categorias de base do Athletico-PR, Nathan acumula experiências no futebol do exterior, ao longo da carreira, no Vitesse, da Holanda, no Amiens, da França, e no Belenenses, de Portugal. No Brasil, ainda defendeu Atlético-MG e Fluminense.

Confira a nota oficial do Grêmio sobre a saída de Nathan

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica que chegou a um acordo com o meio-campista Nathan para o encerramento antecipado do seu vínculo. O Clube agradece ao atleta pelo profissionalismo em sua passagem pelo Tricolor e deseja sucesso na sequência de sua carreira."