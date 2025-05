O Grêmio segue sua sina de empates sob o comando de Mano Menezes. Na noite desta terça-feira (13), o Tricolor Gaúcho ficou no 1 a 1 com o Godoy Cruz, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. João Pedro abriu o placar para o Tricolor Gaúcho, e Andino empatou.

Com o resultado, o Grêmio não depende mais de si para se classificar diretamente para as oitavas de final. O Godoy Cruz chega à última rodada do Grupo D na liderança, com 11 pontos. O Tricolor Gaúcho é o vice-líder, com nove.

Como foi o jogo

O primeiro lance de perigo do jogo foi do Godoy Cruz. Aos três minutos, Abrego cobrou falta direto e Volpi espalmou estranho. No rebote, Meli chutou forte, de fora da área, e o goleiro gremista voou no canto direito para salvar.

Em sua primeira chegada, o Grêmio abriu o placar. Aos seis minutos, após Braithwaite descolar caneta dentro da grande área, a bola sobrou para o João Pedro, que chutou colocado, de canhota, de longe, e surpreendeu Petroli, que levou por cobertura. Aos 12, o Tricolor Gaúcho quase ampliou. Cruzamento de Cristian Olivera atravessou a área e encontrou Lucas Esteves, que escorou bem para Braithwaite. O dinamarquês matou no peito, mas isolou.

O Grêmio tinha o controle do jogo até os 27, quando um chute perigoso de Auzmendi, por cima do gol, após Jemerson titubear, prenunciou o que viria um minuto depois. Depois da parede do centroavante, Altamira avançou com liberdade e chutou cruzado de fora da área. Volpi espalmou para a frente, onde estava Andino. O jovem ponta argentino concluiu em cima do goleiro gremista, que aceitou.

Três minutos depois, o Grêmio teve oportunidade para voltar à frente no marcador. Após chute cruzado, defendido por Petroli, Cristian Olivera brigou pela bola, que sobrou limpa para Arezo, na pequena área. O uruguaio concluiu fraco, em cima do defensor, e no rebote, de bicicleta, mandou para fora.

Aos 40, o Grêmio perdeu João Pedro, com lesão no tornozelo. Igor Serrote entrou em seu lugar, e teve muito trabalho na marcação em seus primeiro minutos em campo. Aos 43, Abrego finalizou de fora, à direita do gol de Volpi. Com o Godoy Cruz melhor na reta final, o primeiro tempo findou com misto de vaias e aplausos na Arena.

Apenas um minuto depois da volta do intervalo, o Grêmio perdeu seu segundo lateral direito no jogo. Em disputa com Andino, que também aconteceu no Sul-Americano Sub-20, no início do ano, Igor Serrote fraturou o pulso esquerdo e precisou ser substituído. Terceira opção, João Lucas entrou em seu lugar. Mano também aproveitou a parada para desfazer a dupla de centroavantes ao colocar Amuzu na vaga de Arezo.

Com o adversário fechado e satisfeito com o empate, o Grêmio tinha dificuldade para criar. Conseguia quando o Godoy Cruz dava espaço para o contra-ataque. Aos nove, Dodi chutou rasteiro, da entrada da área, mas a bola parou na defesa.

Amuzu passou a ser a principal arma ofensiva do Grêmio. Aos 20, o belga tocou para Braithwaite, no corredor central. O dinamarquês bateu forte, no alto, e Petroli mandou pela linha de fundo. Aos 35, o camisa 9 encontrou Monsalve no lado esquerdo da grande área. O colombiano cortou o marcador e chutou rasteiro, na trave.

Sangue novo no outro lado, Alysson ganhou na força e passou por três marcadores, aos 40. Porém, o cruzamento de ganchinho foi alto, e André Henrique não conseguiu concluir de cabeça para o gol.

O final de jogo foi nervoso. Despretensiosamente, o Godoy Cruz assustou aos 46. Após arremesso de lateral na área, a defesa do Grêmio não conseguiu afastar, e Poggi concluiu mascado, à direita do gol.

Em sequência de bolas paradas, o Grêmio quase chegou ao gol da vitória aos 50. Primeiro, Ronald desviou de cabeça para defesa de Petroli. Depois, Jemerson desviou para fora, sozinho na pequena área. O Tricolor reclamou de pênalti em Ronald após cobrança de escanteio, mas nada foi marcado.

O que vem por aí

Na última rodada, no dia 29, às 19h, o Grêmio recebe o Sportivo Luqueño-PAR, na Arena do Grêmio. O Godoy Cruz também joga em casa, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, contra o Atlético Grau-PER. Para terminar na liderança do grupo e se classificar diretamente para as oitavas de final, o Tricolor Gaúcho precisa vencer e torcer por tropeço da equipe argentina. Se perder, uma vitória simples basta para o Imortal. Se empatar, o triunfo gremista precisará ser por, no mínimo, dois gols de diferença

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 GODOY CRUZ-ARG

5ª RODADA DA FASE DE GRUPOS – COPA SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: 13 de maio de 2025, 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

🥅 Gols: João Pedro, aos 6' do 1T (G) Andino, aos 28' do 1T (GC)

🟨 Cartões amarelos: Dodi e André Henrique (G) Arce (GC)

🟥 Cartões vermelhos: xxx

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 15.360

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote) (João Lucas), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ronald, Dodi (André Henrique), Cristian Olivera (Alysson) e Monsalve; Braithwaite e Arezo (Amuzu).

GODOY CRUZ-ARG (Técnico: Esteban Solari)

Petroli; Arce, Mendoza, Quiroz (Rasmussen) e Meli; Poggi, Abreggo, Altamira e Andino (Valverde); Barrea (Dupuy) e Auzmendi (Leyes).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Diego Ulloa (COL)

🚩 Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)

🖥️ VAR: Heider Castro (COL)