O roteiro se repetiu. O Grêmio novamente não conseguiu sustentar o resultado e empatou em 1 a 1 com o Godoy Cruz, na noite desta terça-feira (13), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. João Pedro abriu o placar para o Tricolor Gaúcho, aos seis minutos, e Andino igualou, aos 28, ambos do primeiro tempo. Após a partida, o técnico Mano Menezes lamentou o resultado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— É óbvio que o resultado não é o que queríamos. [...] Fizemos gol cedo, mas acho que não tivemos tanto controle quando fizemos esse gol. Por uma, duas vezes, eles chegaram com perigo nessa área. Ainda acho que levamos gol com muita facilidade. Abrimos meio com muita facilidade. A bola entrou do zagueiro direto para o atacante. Não existe, no princípio de jogo de alto nível. Se tiver alguma dúvida tem que der o lado. Perdemos a primeira a disputa, depois a bola foi indo e entrou daquele jeito que a gente viu — avaliou Mano.

Em meio à pressão e falta de confiança, Mano fala em 'abraçar' os jogadores do Grêmio

Com somente uma vitória em sete jogos, Mano não tem conseguido fazer o Grêmio reagir em uma temporada que já começou acidentada, sob o comando de Gustavo Quinteros. Com a confiança do elenco abalada, e pressão da torcida, o treinador reconhece a dificuldade, mas quer recuperar seus jogadores.

continua após a publicidade

— Não existe um botão ou um trabalho que do dia para a noite vai dar confiança para a equipe, que não seja resultado. E é por isso que se passa por momentos difíceis. [....] Vamos abraçar os jogadores. É isso que nós temos que fazer como comissão técnica, como treinador, com a experiência que a gente tem. Saber conviver com as críticas. Não temos que atacar nossos críticos. Mas não podemos deixar que nos abatam todos dias, se não vamos piorar. Temos que melhorar trabalhando, nos unindo, fazendo as coisas certas — destacou.

Jemerson lamenta durante empate do Grêmio com o Godoy Cruz. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O Grêmio terá mais uma oportunidade para reverter o mau momento no próximo sábado (17). Às 21h, o Tricolor Gaúcho enfrenta o São Paulo, no MorumBIS, na capital paulista, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.