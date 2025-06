Após a decepcionante campanha na Copa do Mundo de Clubes, em que não venceu e foi eliminado ainda na primeira fase no Grupo A, que contava com Palmeiras, Inter Miami e Al Ahly, o Porto pretende reformular seu elenco. Entre os jogadores mais cotados para deixarem o clube, está Pepê, ex-Grêmio, conforme informação do jornal A Bola, de Portugal.

Jornalista italiano especializado no mercado de transferências, Fabrizio Romano acrescentou que clubes ingleses e espanhóis entraram em contato com Pepê, interessados em sua contratação. Conversas teriam iniciado para o ponta de 28 anos avaliar opções e os projetos apresentados.

O contrato de Pepê com o Porto é válido até metade de 2027. A multa rescisória do extrema brasileiro é de 75 milhões de euros (R$ 482,25 milhões, pela cotação atual). A ideia do Dragão é, ao menos, recuperar os 15 milhões de euros investidos para tirar o jogador do Grêmio, em 2021.

Grêmio tem direito a mais-valia em possível venda

Na negociação, o Tricolor Gaúcho manteve 12,5% de mais-valia de Pepê. Ou seja, se o Porto vendê-lo por valor maior do que pagou para contratá-lo, o Grêmio fica com uma parte da diferença. O Imortal ainda tem direito a 2% pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, por ser um dos clubes formadores do atleta.

Pepê chegou no Grêmio ainda nas categorias de base, após passagens por Athletico-PR, Foz do Iguaçu-PR e Coritiba. Pelo time profissional do Tricolor Gaúcho, foram 144 jogos, com 32 gols e 19 assistências. Já pelo Porto, em quatro temporadas, são 192 partidas, 25 gols e 28 assistências.