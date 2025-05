O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no dia 15 de junho em um duelo com o Porto. Pepê, revelado pelo Grêmio e jogador do time português desde 2021, foi entrevistado pela Fifa e falou sobre o duelo com o clube brasileiro na estreia do torneio.

Pepê é jogador do Porto desde 2021 (Foto: Reprodução / X)

— Eu sei que é uma equipe muito competitiva. Desde que o Abel chegou lá, implementou uma cultura muito forte que tem conquistado muitos títulos no Brasil. Perdi contra eles numa final da Copa do Brasil, conheço a dificuldade que é jogar contra eles e sei do trabalho que eles têm feito, e também sei que temos que estar focados ao máximo para podermos fazer um grande jogo — falou.

Pepê foi titular nos dois jogos da final da Copa do Brasil de 2020 e viu o Palmeiras ser campeão com duas vitórias sobre o Grêmio nas duas partidas da decisão. Àquela altura, a sua ida para o Porto já tinha sido anunciada pelos dois clubes envolvidos na transação.

O Palmeiras é o segundo clube que Pepê mais enfrentou na carreira enquanto atuava no Brasil. Seu retrospecto contra o time paulista não é muito positivo. Em 10 jogos, o atacante marcou apenas um gol e saiu derrotado em 6 confrontos.

A transferência para o futebol português foi consumada no meio do ano de 2021. Desde então, Pepê realizou 190 jogos, marcou 28 gols e distribuiu 28 assistências pelo Porto. Seu bom desempenho em 2024 rendeu convocação para seleção brasileira na disputa da última Copa América.

Além do Palmeiras, o Porto vai enfrentar o Inter Miami e o Al-Ahly no Mundial de Clubes. Pepê também avaliou os adversários norte-americanos da competição.

— Sabemos que não há jogos fáceis e que todos os jogos vão ser todos muito complicados. Temos que pensar passo a passo. Sabemos que o nosso primeiro jogo é com o Palmeiras, mas também sabemos que o Inter Miami é uma grande equipe, tem o Messi, o Suárez e outros grandes jogadores. Então temos de trabalhar e dedicarmo-nos muito para tentarmos fazer grandes jogos — falou.

Prestes a completar 200 jogos pelo Porto, Pepê tem se estabelecido como um atleta versátil e de muita entrega. Ao longo de sua trajetória pelo clube português, já atuou como atacante, meia e até mesmo lateral. Pronto para ajudar no que for preciso, o brasileiro deve ser titular na estreia do Mundial.

Palmeiras x Porto no Mundial de Clubes

🌏 Palmeiras x Porto

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium