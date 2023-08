- O Pepê, para mim, além de ser um jogador versátil, é muito inteligente. Tem caraterísticas únicas. É muito forte tecnicamente, é muito rápido, e depois associa a inteligência a todas essas caraterísticas. Fazem dele um jogador excecional. Há poucos jogadores no mundo com as caraterísticas do Pepê a lateral. Acho que este ano o poderei utilizar mais na frente, até porque tem essas caraterísticas de jogador que desequilibra. Mas temos de olhar para o que queremos dos nossos laterais - afirmou Conceição, que seguiu.