Pepê comemora a conquista da Taça de Portugal com o Porto e momento da carreira: ‘Realizei o sonho’

Pepê comemora o sexto título com a camisa do Porto (Divulgação/Porto)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 15:00 • Porto (POR)

O atacante Pepê conquistou o sexto título com a camisa do Porto. Neste domingo (26), os Dragões derrotaram o Sporting por 2 a 1, na prorrogação, e se sagraram campeões da Taça de Portugal. Os gols da partida foram marcados por Evanilson e Taremi.

A temporada de 2023/24 foi a melhor de Pepê na Europa. O ex-jogador do Grêmio marcou oito gols e deu nove assistências em 50 partidas. A versatilidade e a força física fizeram com que o brasileiro fosse, pelo segundo ano consecutivo, o atleta com maior número de partidas pelo time português.

➡️ Evanílson celebra o título da Taça de Portugal e brinca: ‘O nunca morreu’

- Estou muito feliz com o momento que estou vivendo profissionalmente. Essa temporada foi a com maior participação em gols pelo Porto, e realizei o sonho de ser chamado para a Seleção Brasileira. Essa conquista veio como a cereja do bolo - comemorou.

Com a camisa do Porto, Pepê conquistou um Campeonato Português, três Taças de Portugal, uma Taça da Liga de Portugal e uma Supertaça de Portugal.

FUT INTERNACIONAL