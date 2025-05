Time da Série D ironiza e volta a cobrar o Grêmio por dívida milionária de Bitello

O FC Cascavel utilizou as redes sociais para cobrar novamente o Grêmio pela venda do meia Bitello ao Dínamo Moscou, da Rússia. A última exposição do time paranaense ao Tricolor foi feita em dezembro de 2024.

Dessa vez, o Cascavel utilizou o Lyon, do empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, como exemplo. A equipe francesa foi proibida pela Fifa de registrar novos jogadores por uma dívida de apenas 2 mil euros (R$ 13 mil), relacionada a transferência de Amin Sarr, do Heerenveen, da Holanda, em janeiro de 2023.

A punição feita ao Lyon iria até o final de 2026, mas o débito foi pago na terça-feira (26). Assim, com o fim do transfer ban, Textor pode fazer contratações para a temporada 2025/26, embora ainda corra o risco de rebaixamento na Ligue 1 pelo rombo de mais de R$ 725 milhões pelo fair play financeiro.

- Por aqui, estamos aguardando um posicionamento do Grêmio. Inclusive, o telefone da nossa secretaria está disponível no site. É só ligar… ou, quem sabe, abrir o aplicativo do banco e fazer o PIX! - afirma o texto.

Em campo, o Cascavel é o vice-líder do grupo 7 da Série D. A Serpente tem 10 pontos em seis rodadas e está atrás da Inter de Limeira-SP, com 11.

Quanto o Cascavel cobra do Grêmio por Bitello?

Bitello foi vendido ao Dínamo Moscou por 10 milhões de euros (R$ 52 milhões, na cotação da época), em setembro de 2023. O Cascavel tinha 30% dos direitos econômicos do meia, cerca de R$ 15 milhões, mas só recebeu uma parte.

O Grêmio pagou a primeira parcela, de R$ 10,6 milhões, três meses após a negociação. Na época, o time paranaense entrou com uma medida liminar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, para bloquear R$ 45,4 milhões que o Tricolor receberia por ser vice-campeão da Série A do Brasileiro.

A Serpente alega que ainda não recebeu a segunda parcela da venda, mesmo com o Grêmio já tendo obtido o valor integral, e que segue na "luta judicial pelo restante dos valores referentes à juros, multa e diferença cambial, além da discussão pelo 'mais valia' (futuras transações)".

O time gaúcho ficou com 20% de mais valia em uma eventual revenda de Bitello. Ou seja, caso o atleta seja negociado por mais de 10 milhões de euros, o Grêmio recebe o percentual da diferença entre o valor que foi pago por Bitello e o valor de uma futura venda.

O Cascavel cobra, pelo menos, R$ 4,4 milhões do Grêmio pela segunda parcela - esse valor não tem correção de juros e multa. Atualmente, o clube paranaense acredita que a quantia devida já passou de R$ 6 milhões.

Bitello, do Cascavel ao Grêmio

Bitello jogou nas escolinhas do Cascavel e foi destaque no Paranaense sub-17 e sub-19. Aos 16 anos, em 2018, ele estreou profissionalmente e participou de três jogos do estadual.

O desempenho chamou a atenção do Grêmio, que o contratou em 2019 para a base e depois subiu ao time principal, em 2021. No ano seguinte, o meia foi vice-artilheiro da equipe na temporada, com 10 gols. No total, Bitello fez 93 jogos pelo Tricolor, com 19 gols e oito assistências.

Na Europa, o atleta tem 13 gols e 13 assistências em 63 partidas pelo Dínamo Moscou. O contrato com time russo, que recusou duas propostas do Botafogo no começo deste ano, vai até 2028.

Veja a nota oficial do Cascavel sobre Bitello

"Alô, Grêmio! Faz o PIX! 🟡⚫️

O Lyon, clube francês do empresário John Textor, foi proibido pela FIFA de registrar novos jogadores devido a uma dívida de R$ 12 mil relacionada a uma transferência anterior. A sanção poderá ser revertida assim que a dívida for quitada ou caso a FIFA revogue a punição após a conclusão dos trâmites necessários.

Por aqui, seguimos no aguardo. O Grêmio ainda não efetuou o pagamento devido a Serpente. Vale lembrar que o Tricolor Gaúcho já recebeu integralmente o valor da venda do atleta Bitello ao Dínamo de Moscou.

Esse recurso é fundamental para garantir a saúde financeira do nosso clube. Estamos aguardando um posicionamento do Grêmio. Inclusive, o telefone da nossa secretaria está disponível no site. É só ligar… ou, quem sabe, abrir o aplicativo do banco e fazer o PIX! 😅💸".