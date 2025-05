Carente de zagueiros, especialmente destros, o Grêmio pode voltar a tentar a contratação de Jhohan Romaña, de 26 anos, do San Lorenzo. Conforme o jornalista argentino Germán García Grova, em informação publicada nesta terça-feira (27), o Tricolor Gaúcho retomou negociações pelo colombiano, que já esteve na pauta gremista no início de 2025.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O Grêmio não confirma a investida por Romaña. Porém, dirigentes gremistas já admitiram, até publicamente, a busca por pelo menos um zagueiro na janela de transferências do meio do ano, que abre no dia 10 de julho.

O que pode dificultar a contratação de Romaña é a quantidade de jogadores estrangeiros no elenco do Grêmio. Atualmente, são 11: Kannemann, Cuéllar, Villasanti, Monsalve, Cristaldo, Pavón, Cristian Olivera, Aravena, Amuzu, Braithwaite e Arezo. Nas partidas de competições nacionais, apenas nove podem ser relacionados.

Zaga é preocupação do Grêmio há mais de duas temporadas

A zaga é uma preocupação do Grêmio há mais de duas temporadas. Em 2023 e 2024, o Tricolor Gaúcho teve uma das piores defesas da Série A do Campeonato Brasileiro. Recentemente, com as lesões de Rodrigo Ely e Gustavo Martins, o único zagueiro destro à disposição do técnico Mano Menezes era o contestado Jemerson.

Até pouco tempo atrás, Jemerson era o único zagueiro destro à disposição no Grêmio. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Nos últimos dois jogos, Mano escalou Wagner Leonardo e Kannemann, dupla de canhotos, juntos. A vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no último domingo (25), pelo Brasileirão, também marcou o retorno de Gustavo Martins, recuperado da lesão no joelho direito.