Fim da novela: Grêmio define futuro de Arezo

Após semanas de polêmica, o Grêmio definiu, nesta segunda-feira (14), o futuro de Matías Arezo. O centroavante de 22 anos será emprestado ao Peñarol, do Uruguai, de forma onerosa, até o dia 31 de dezembro de 2025.

Arezo foi titular na goleada por 4 a 1 sofrida pelo Grêmio para o Cruzeiro, na noite de domingo (13), no Mineirão, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (14), o centroavante retorna para Porto Alegre para realizar os trâmites da negociação. O restante do elenco gremista segue de Belo Horizonte direto para Lima, no Peru, onde na quarta-feira (16), às 21h30min (horário de Brasília), o Tricolor Gaúcho enfrenta o Alianza Lima pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana.

A fim de jogar mais, Arezo manifestou publicamente o desejo de retornar ao Peñarol

A saída por empréstimo de Arezo encerra uma novela. Nos últimos meses, o centroavante manifestou, reiteradamente, e de forma pública, em entrevistas para rádios uruguaias, o desejo de retornar ao Peñarol, onde se destacou em 2023.

Com intuito de disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Uruguaia, Arezo queria jogar mais. Isso não acontecia, com frequência, no Grêmio, porque o titular absoluto é Braithwaite. Entretanto, mesmo com a ausência do dinamarquês, o uruguaio não teve boas atuações nos dois últimos jogos, em que foi titular — antes da derrota para o Cruzeiro, o Imortal venceu o São José, por 2 a 0, e conquistou a Recopa Gaúcha, na última terça-feira (8).

Arezo lamenta pênalti perdido em jogo do Grêmio. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Arezo tem contrato com o Grêmio até final de 2028

Arezo foi contratado pelo Grêmio em julho de 2024, vindo do Granada, da Espanha. Em 37 jogos pelo Tricolor Gaúcho, marcou seis gols e deu duas assistências. Seu vínculo com o Imortal é válido até dezembro de 2028.