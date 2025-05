Grêmio esvazia jogo pela Copa Sul-Americana: ‘quase gratuito’

Na próxima quinta-feira (29), às 19h, o Grêmio recebe o Sportivo Luqueño-PAR, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Porém, mesmo que o Tricolor Gaúcho ainda tenha chance de terminar na liderança do Grupo D, e avançar diretamente para as oitavas de final, o jogo foi esvaziado pelo próprio técnico Mano Menezes, que não parece acreditar nessa possibilidade.

— Sul-Americana é um jogo quase que gratuito, em termos de classificação, porque vai mudar só se vai ser o melhor segundo, segundo melhor segundo, isso interfere no cruzamento. Mas como não podemos interferir lá no terceiro que vem da Libertadores, não tem muito valor — projetou Mano após a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no último domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro.

Para terminar na liderança, e evitar o playoff contra um terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores, o Grêmio precisa vencer o Sportivo Luqueño e torcer por tropeço do Godoy Cruz-ARG, que recebe o Atlético Grau-PER, também na quinta-feira (29), às 19h. Se a equipe argentina perder, uma vitória simples já serve para o Tricolor Gaúcho. Se empatar, o Imortal precisa triunfar por dois ou mais gols de diferença.

Mano deve preservar alguns titulares: 'não podemos arriscar'

Como não tem muita esperança nos peruanos, Mano deve preservar alguns titulares, já de olho no jogo contra o Juventude, no próximo domingo (1º), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o caso de Kannemann, que atuou nas duas últimas partidas ao lado de Wagner Leonardo.

Kannemann deve ser preservado diante do Sportivo Luqueño-PAR. (Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA)

— Vamos analisar as questões pontuais. Temos mais do que uma questão para levar em consideração. Temos Villasanti que saiu bem desgastado. Vamos levar todas elas, porque não tem sentido, em um jogo que tem essa característica, arriscarmos coisas que não podemos arriscar. Mas não queremos abrir mão de dar um passinho à frente. A gente não pode perder oportunidades. E quinta teremos mais uma, de avançar mais algumas questões — acrescentou o treinador.

O Grêmio encerra a preparação para enfrentar o Sportivo Luqueño com treinamento na manhã desta quarta-feira (28), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. Após a atividade, os atletas iniciam a concentração para a partida.