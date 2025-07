O Grêmio não tem muito tempo para lamentar após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Cruzeiro, na noite de domingo (13), na retomada do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta segunda-feira (14), o Tricolor Gaúcho já viaja de Belo Horizonte-MG para Lima, no Peru, onde, na quarta-feira (16), às 21h30min (horário de Brasília), enfrenta o Alianza Lima pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. E o técnico Mano Menezes já adiantou que promoverá mudanças para esse confronto.

— Teremos já na quarta-feira um jogo de eliminatória. O próprio regulamento de um jogo assim, de 180 minutos, requer algumas escolhas diferentes do que aquilo que fizemos hoje. Por isso até o caminho escolhido foi esse primeiro, para a gente fazer o segundo na quarta-feira. Curto espaço de tempo, alguns que estiveram aqui terão dificuldade de recuperação, então vamos dar uma organizada um pouquinho diferente para aquilo que a gente vai fazer na quarta-feira, e vocês verão lá — afirmou Mano.

Mano Menezes gesticula durante a derrota do Grêmio para o Cruzeiro. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Cristaldo e Arezo podem sair do time

Embora não tenha citado nomes, o treinador do Grêmio disse que a equipe precisa ser mais competitiva, e os jogadores terem personalidade para jogar e assumirem suas responsabilidades. Algumas substituições que ocorreram no decorrer da partida contra o Cruzeiro podem servir de indicativos, como as entradas de Edenílson e André Henrique nos lugares de Cristaldo e Arezo.

Marlon e Dodi retornam

Certo é que o Grêmio contará com dois retornos importantes para o jogo pela Copa Sul-Americana. O lateral esquerdo Marlon não pôde atuar contra o Cruzeiro porque pertence à Raposa, e o volante Dodi estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.