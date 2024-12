O Futebol Clube Cascavel, do Paraná, utilizou as suas redes sociais para cobrar o Grêmio. De acordo com o clube, o Tricolor ainda não realizou o pagamento da segunda parcela referente à venda do meia Bitello ao Dínamo Moscou, da Rússia. Os valores, segundo os paranaenses, giram em torno de R$ 4 milhões.

continua após a publicidade

➡️Alvo do Botafogo e acompanhado pelo Flamengo, Bitello desembarca no Rio

Bitello foi vendido ao Dínamo Moscou em setembro de 2023. A negociação girou em 10 milhões de euros (R$ 52 milhões, na cotação da época). Com direto a 30% dos direitos econômicos do meia, o Cascavel alega não ter recebido a segunda parcela da venda, mesmo o Grêmio já tendo recebido o valor integral.

Ainda de acordo com o Cascavel, o clube precisou entrar com uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF para receber a primeira parcela, no valor de R$ 10 milhões. Nas contas do clube, restam cerca de R$ 4 milhões, mais juros e multa.

continua após a publicidade

Bitello, meia do Dínamo de Moscou, pode voltar ao Brasil (Foto: Reprodução/ Dínamo)

Bitello pode retornar ao Brasil

Por mais que não tenha recebido propostas oficiais, Bitello gerou interesse de dois gigantes do futebol brasileiro e pode ter o seu retorno mais próximo que esperado. O Flamengo, assim como o Botafogo, tem o meia como opção nesta janela de transferências.

O Botafogo, há duas semanas, fez uma consulta pelo jogador. Agora, com a saída confirmada de Almada, o nome de Bitello ganha mais forças e o jogador pode receber uma proposta oficial do clube alvinegro.

continua após a publicidade

Bitello está no Brasil, onde passa férias. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na terça-feira (10) e deve seguir rumo ao Paraná. Lá, comemorará seu aniversário e, quem sabe, definirá o seu futuro: se permanece no Brasil ou retorna para a Rússia.