Em reunião do Conselho Deliberativo, realizada na noite de terça-feira (27), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, a diretoria do Grêmio apresentou os números do primeiro trimestre de 2025. O déficit foi de R$ 8 milhões — R$ 33 milhões a menos do que o previsto, inicialmente, no orçamento.

O déficit também é consideravelmente menor — 82,8% — do que o do mesmo período do ano passado. No primeiro semestre de 2024, as despesas do Grêmio foram R$ 49 milhões maiores do que as receitas.

A reunião em que os números foram apresentados teve condução de Alexandre Bugin, presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. Compuseram a mesa principal o vice-presidente do CD, Roger Fischer; o presidente do Conselho de Administração, Alberto Guerra; o CEO, Márcio Ramos; e o secretário Nilo Lagoas.

Arbitragem, eleição da CBF e Arena do Grêmio também foram pauta da reunião do Conselho Deliberativo

Inicialmente, Guerra fez uma retrospectiva do futebol do Grêmio desde o início de sua gestão, em 2023. O mandatário ainda falou sobre a reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF, na última quinta-feira (22), e justificou o apoio ao novo presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, Samir Xaud. O vice-presidente de futebol gremista, Alexandre Rossato, e o executivo de futebol, Luís Vagner Vivian, também se manifestaram.

Alberto Guerra, presidente do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Eduardo Magrisso, vice-presidente do Conselho de Administração, fez uma explanação sobre a conturubada relação do clube com a Arena do Grêmio. Por fim, coube ao CEO, Márcio Ramos, apresentar o balanço financeiro do primeiro trimestre de 2025 aos conselheiros.